06 апреля 2024, 15:33

Партию зараженных сальмонеллой куриных грудок не пустили в Россию

Freepik
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В партии куриных грудок из Китая, которую направили в Россию, нашли сальмонеллу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы статьи пояснили, что компания Tangshan Zhonghong Sanrong торгует небольшими партиями курицы с сайта. На Дальнем Востоке их перекупают и развозят по стране. Одна из партий не прошла проверку Россельхознадзора.

В 2022 году в партии курицы от той же компании уже находили сальмонеллу.

С 14 апреля начнут действовать временные ограничения на поставки продукции фирмы в Россию.

Ранее врач Екатерина Демьяновская сообщила, что заразиться сальмонеллезом можно через губку для мытья посуды : на ней скапливается много бактерий.

В марте вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Казани в компании по производству косметики «НэфисКосметикс». Госпитализировать пришлось 40 сотрудников, пообедавших в столовой предприятия 15 марта. Выяснилось, что в пищеблоке грубо нарушали санитарные нормы. Помещения общепита опечатали.

Россия Китай
06 апреля 2024, 15:19
Паводки разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл
Пресс-служба МЧС
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Паводковые воды разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Утром 6 апреля из-за таяния снега произошел резкий подъем воды. Трубы, обеспечивающие ее сброс, не справились с нагрузкой. На место ЧП выехал прокурор района Александр Павлов.

«Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия», - уточнили в прокуратуре.

Ранее дамбу прорвало в Орске. После случившегося спасатели эвакуировали около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, среди них - 85 детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводков.

Паводки Россия
06 апреля 2024, 15:08
Сварщика из Ленобласти арестовали из-за слов о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали 26-летнего жителя Ленинградской области, который оставил в соцсетях комментарий на тему теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила «Фонтанка».

В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и арестовали. Мужчина работал сварщиком на одном из предприятий Ленобласти. Ранее его уже судили за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Причиной ареста стало циничное высказывание , которое житель Ленобласти оставил в соцсетях в посте о теракте в Красногорске. Задержанный рассказал, что хотел «указать на излишнюю эмоциональность пользователей», поэтому оставил комментарий с улыбающимися смайликами.

Ранее в Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения. По информации «Фонтанки» , на его странице в социальной сети размещалась фотография с украинской символикой - трезубцем на фоне флага.

Уголовное дело Ленинградская область Преступления Соцсети Теракт в «Крокусе»
06 апреля 2024, 15:00
Жителям Орска заплатят по 100 тысяч рублей при утрате имущества из-за паводка
Пресс-служба МЧС
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Жителям Орска, пострадавшим из-за мощного паводка, увеличат выплаты в два раза. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», - написал он.

Паслер добавил, что для властей в приоритете жизнь и здоровье людей, поэтому эвакуация - необходимая мера. Во временных пунктах размещения создали все условия, чтобы жителям было там комфортно.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, подтопленными оказались несколько тысяч домов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Причиной прорыва могли стать нарушения при содержании гидротехнического сооружения.

Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек , в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.

Уголовное дело Дети Паводки Эвакуации
06 апреля 2024, 14:51
Отказавшихся покинуть дома оренбуржцев эвакуируют принудительно
Пресс-служба МЧС
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Жителей подтопленных домов призвали покинуть зону ЧП. Отказавшихся начнут эвакуировать принудительно с помощью полиции, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

Эвакуации Реки

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