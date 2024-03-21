Паром с 63 людьми на борту столкнулся со льдиной на Сахалине
Паром «Александр Деев» на морской линии Сахалина с материком на переправе Ванино — Холмск столкнулся со льдиной и получил повреждения. На борту находились 63 человека и 28 автомобилей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«На борту - 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.
В настоящий момент паром ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Оценку произошедшему даст Сахалинская транспортная прокуратура.
Паром «Александр Деев» приступил к работе на морской переправе Сахалина с материком осенью 2023 года.
Ранее МЧС провели на Сахалине спасательную операцию по вызволению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины. В беде оказались четыре человека.
Паром «Александр Деев» на морской линии Сахалина с материком на переправе Ванино - Холмск столкнулся со льдиной и получил повреждения. На борту находились 63 человека и 28 автомобилей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.