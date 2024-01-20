20 января 2024, 23:17

Парню выстрелили в лицо у ТЦ в Петербурге

РИА «Новости»
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Конфликт со стрельбой произошел у торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета. Об этом написала «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего.

По данным издания, молодой человек столкнулся с компанией подростков, в которой был один его знакомый. Компания окружила парня и выстрелила ему в лицо из пистолета. После этого нападавшие избили парня, отобрали у него паспорт и куртку.

Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, стрелявшему было на вид около 14 лет и до нападения он пугал пистолетом прохожих.

К моменту прибытия экстренных служб компания успела разбежаться. Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с пулевым ранением верхней губы.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подростки устроили своеобразный «бойцовский клуб ». Они устраивают потасовки на улицах, во время которых старшие обучают младших борцовским приемам.

Драки Санкт-Петербург Стрельба Скорая помощь Полиция
20 января 2024, 23:08
Участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ
РИА «Новости»
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Поход за продуктами дорого обошелся участнику интеллектуального шоу «Своя игра» Андрею Кругову. Вернувшись домой, он не нашел свой портмоне с рублями, долларами и евро. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, Кругов решил, что кошелек у него украли во время похода по торговому центру «Гагаринский», вернувшись обратно интеллектуал попросил сотрудников о помощи, а также предоставить ему доступ к камерам наблюдения. Получив отказ, Кругов отправился в полицию, предварительно заблокировав банковские карты.

Самая необычная кража в Москве за последние недели произошла в юридической фирме.

Переодетый в женщину менеджер забрал из сейфа 18 миллионов рублей. По всей видимости, своим неожиданным для коллег образом, злоумышленник, что записи с камер наблюдения не выведут на него сотрудников полиции. Но он сильно ошибся.

Суд отправил менеджера под домашний арест, а деньги вернули директору фирмы.

Кражи Деньги Москва
20 января 2024, 22:18
Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД
РИА «Новости»
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Автомобили Lada и «Газель» столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada наехала на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Газель». В результате аварии она скончалась на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

ДТП Полиция Москва
20 января 2024, 21:48
Один человек пострадал при взрыве газа в Сергиевом Посаде
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Взрыв газа произошел в квартире в жилом доме на Птицеградской улицев Сергиевом Посаде. Помощь медиков понадобилась одному человеку, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«В результате хлопка газа в квартире на четвертом этаже дома № 1а выбило стекло и произошло возгорание дивана. Пострадал один человек, у него нетяжелые порезы», - уточнил он.

По словам главы округа, жителей подъезда временно попросили выйти из дома, сейчас они возвращаются в квартиры. Спецслужбы перекрыли газ и обследуют пострадавшее жилище. Предварительной причиной ЧП назвали скопление газа.

Акулов поручил управляющей компании закрыть тепловой контур на кухне, где произошел взрыв газа. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее взрыв газа произошел в Баковке в городском округе Одинцово. По информации «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар тушили в жилом доме в ДСК «Сельскохозяйственный».

Газ Сергиев Посад
20 января 2024, 20:49
Неизвестные напали на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске
РИА «Новости»
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Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Олег Леонтьев пострадал от рук неизвестных в Нижнекамске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным издания, преступление произошло утром 20 января. Неизвестный молодой человек толкнул Леонтьева и ударил его по голове.

Тренеру понадобилась помощь медиков, ему наложили два шва. После этого Леонтьев обратился с заявлением в полицию.

В беседе с ТАСС тренер клуба КХЛ поделился подробностями нападения. По словам пострадавшего, он шел по тропинке и в этот момент его толкнули трое юношей.

«Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнает, те двое тоже узнали, тот убежал, те - за ним», - отметил Леонтьев.

Олег Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда набрала 53 очка и заняла восьмое место в Восточной конференции.

В декабре члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве.

Преступления Хоккей Полиция

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