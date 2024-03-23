Парк «Зарядье» направит выручку за выходные на помощь пострадавшим в теракте

«Вся выручка парка за выходные будет направлена в помощь тем, кого затронула трагедия», - указали в сообщении.

Руководство парка также выразило соболезнования родным и близким погибших в ходе теракта в Crocus City Hall. Аналогичное решение принял ранее Московский зоопарк. Городские музеи передадут выручку в Российский Красный Крест.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который, по последним данным, унес жизни 133 человек.

Спасатели разобрали и вывезли из Crocus City Hall уже порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций. Работы по разбору завалов продолжатся еще как минимум несколько дней. Большей частью спасатели сосредоточены в концертном зале, который полностью выгорел.