Парк Учкуевка в Севастополе открыли для посетителей после уборки частей сбитой ракеты

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«Осколки убраны. Парк открыт», - отметил он.

Парк Учкуевка временно закрывали в связи с обнаружением части ракеты. Спецслужбы оцепляли территорию для исследования и уборки опасного осколка.

ВСУ 23 сентября атаковали Севастополь. Российские системы ПВО сбили украинские ракеты, их обломки упали возле причала в районе Сухарной балки в Нахимовском районе. Представители спецслужб оперативно прибыли на место падения для обезвреживания снарядов и расчистки территорий от опасных объектов.

Ранее украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал возле театра Луначарского. В здании штаба из-за ракетной атаки произошел пожар , огнеборцы его оперативно локализовали.

Писатель Платон Беседин назвал удары ВСУ по Севастополю элементом запугивания. По его словам, Украина таким образом попыталась продемонстрировать западным кураторам свои возможности.