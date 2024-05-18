18 мая 2024, 14:11

Парень заколол ножом девушку на глазах у прохожих в Екатеринбурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Молодую девушку убили на улице в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Как сообщил Telegram-канал Shot, злоумышленник трижды пырнул ее ножом на улице Победы, недалеко от ломбарда.

Пара повздорила. Как написали авторы материала, девушка сначала просила мужчину отойти от нее, но тот отказывался.

На записи, которая оказалась в распоряжении Shot, видно, что жертва несколько раз отталкивает нападавшего и перекрывает ему дорогу. Мужчина хватается, предположительно, за нож и несколько раз бьет девушку. Та падает, а злоумышленник убегает.

«Очевидцы вызвали скорую и зажимали ей раны до приезда медиков, чтобы остановить кровь. Но девушка скончалась», - указано в публикации.

Позже Shot сообщил, что в убийстве девушки подозревают ее бывшего мужа. По одной из версий, он не смог смириться с тем, что супруга ушла от него к другому. У погибшей осталась девятилетняя дочь. Мужчина неоднократно избивал возлюбленную, а в прошлом году сломал ей нос, добавили журналисты.

Ранее жуткая история с ревнивым мужчиной произошла в Уфе. Местный житель около двух недель силой удерживал в квартире бывшую девушку , избивал ее и грозился убить. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Молодую девушку убили на улице в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Как сообщил Telegram-канал Shot , злоумышленник трижды пырнул ее ножом на улице Победы, недалеко от ломбарда.

Убийства Дороги Мужчины Екатеринбург
18 мая 2024, 14:13
Машина всмятку. Массовая авария на Красноармейском шоссе попала на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
ДТП с участием трех машин произошло 18 мая в Московской области на Красноармейском шоссе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Дорогу не поделили Volkswagen, легковушка и грузовик. Причина аварии пока неизвестна. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На ролике видно, что одна из машин налетела на разделительный бордюр на трассе. У авто сильно повреждена задняя часть.

Ранее на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье в районе пересечения с Волоколамским шоссе манипулятор снес опору. Конструкция рухнула на легковушку, пострадал водитель.

Грузовики ДТП Видео Дороги Машины
18 мая 2024, 12:21
Появилось видео с подозреваемым в расправе над школьницей в Ростовской области
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Появились новые кадры с подозреваемым в жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Ростовской области. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете , найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот путался в показаниях и пытался уйти от ответа.

Ранее стало известно еще об одном жутком преступлении: жительница Краснодара утопила двухлетнюю дочь. Женщина признала вину, она пошла на убийство из-за плохих отношений с отцом девочки, который никак не помогал ей в воспитании. Россиянке дали 10 лет колонии.


«В станице Ольгинской Ростовской области пропала восьмилетняя девочка , ушедшая в магазин. Установлено, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - написала Волк.

Тело ребенка нашли в лесополосе недалеко от станицы. На шее убитой школьницы обнаружили пакет.

Убийства Дети Видео Россия Полиция
18 мая 2024, 11:19
Появилось видео нападения на сотрудницу банка в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения на сотрудницу банка в столице. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

Прокуратура координирует работу правоохранительных органов. Специалисты проконтролируют принятие решения о возбуждении уголовного дела и установление личности подозреваемого.

Ведомство также опубликовало кадры нападения на работницу кредитной организации.

Неизвестный в маске и с пистолетом утром 18 мая напал на сотрудницу Трансстройбанка на улице Генерала Кузнецова. Мужчина ударил женщину по голове и забрал деньги из кассы. Для пострадавшей вызвали скорую помощь.

Уголовное дело Банки Преступления Видео Деньги Москва
18 мая 2024, 11:16
Около 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Утром 18 мая жители Новороссийска столкнулись с отключениями электроэнергии из-за пожара на подстанции «Кирилловская». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Из-за аварии доступ к электричеству временно потеряли порядка 26 тысяч абонентов.

«Частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы», - указал Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что энергетики приступили к устранению последствий возгорания, аварийная бригада пытается запустить энергообъект.

Ранее без света остались три села в Казанском районе Тюменской области: Казанское, Большие Ярки и Огнево. Электричество отключили из-за паводков, жителей из этих районов уже эвакуировали. В Казанском районе специалисты укрепили насыпь , сдерживающую течение реки Ишим.

Пожары Электричество Россия

Новости по теме