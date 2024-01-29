Парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из магазина в Новой Москве

По данным оперативников, 18-летний мужчина попытался незаметно положить в карман сырок, однако попытку кражи заметила сотрудница торговой точки. В кассовой зоне она попросила молодого человека оплатить товар или оставить его в магазине.

Однако посетитель достал нож и заявил об ограблении. Испугавшись, женщина убежала из-за прилавка, а мужчина забрал из кассы 11 тысяч рублей и покинул место преступления.

Злоумышленника удалось быстро найти. Ему предъявили обвинение в разбое и заключили под стражу. Расследованием преступления займется прокуратура Троицкого и Новомосковского округов.

На прошлой неделе грабители взломали квартиру москвича и украли кота вместе с лотком. Хозяин жилища сейчас находится на службе в армии, а за животным присматривала его сестра.