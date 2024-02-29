29 февраля 2024, 09:22

Паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей

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В Магнитогорске пара сковала себя наручниками, которые не смогли расстегнуть сами. Влюбленным пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Как выяснилось, мужчина и женщина использовали настоящие штатные наручники. Одна расстегнуть ключом замки не удалось, поскольку они были прочно скованны друг с другом. Угрозы для жизни не было, но щекотливость ситуации поставила пострадавших перед сложным выбором.

Сначала пара решила пойти на ухищрения, чтобы освободить руки, - они перепили ножовкой звенья цепи. Однако сами браслеты удалить с рук не удалось. Тогда-то и пришлось обращаться за помощью спасателей.

«Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов», - рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Санкт-Петербурга покусала инспектора ДПС при задержании. Сотрудники ГИБДД надели на нее наручники, она пыталась драться.

Спасатели Магнитогорск
29 февраля 2024, 09:19
Пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили
РИА «Новости»
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Возгорание на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе», - указали в ведомстве.

Ночью в четверг, 29 февраля, в Волгограде загорелось одноэтажное помещение с пиломатериалами. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

На месте работали 42 специалиста и 16 единиц техники. Что стало причиной пожара, неизвестно.

В ночь на 29 февраля произошел еще один пожар. В Муроме загорелось здание мебельной фабрики «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода. Пожарные работали на месте возгорания всю ночь. Огонь удалось ликвидировать только к утру. В тушении пожара участвовали 37 человек и 11 единиц техники.

Пожары
29 февраля 2024, 09:06
Девочка упала с восьмого этажа в Новосибирске
Global Look Press
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Утром в четверг, 29 февраля, в Советском районе в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Об этом сообщили в районной службе «112».

Как стало известно, около девяти утра оператору позвонил очевидец, сообщив, что на улице Российской, 21, с восьмого этажа выпала девочка. По его словам, ей около 13 лет.

По предварительной информации очевидцев, ребенок жив. Однако о состоянии здоровья девочки пока ничего неизвестно. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее пенсионер повис на окне 12-го этажа жилого дома в Москве.

Дети
29 февраля 2024, 08:25
Мебельная фабрика сгорела в Муроме, пожар сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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В городском округе Муром сгорело здание мебельной фабрики. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. К утру открытый огонь потушили, сообщило МЧС Владимирской области.

Пожар произошел на производстве мебели «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода на улице Октябрьской. Экстренные службы вызвали 28 февраля в 22:57. Пожарно-спасательные подразделения работали всю ночь, к тушению привлекли 37 человек и 11 единиц техники.

Из-за высокой пожарной нагрузки возгорание распространилось по всему зданию на площади 1200 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали к 06:50. Никто не пострадал.

В Чунском районе Иркутской области произошел крупный пожар. Огонь с магазина стройматериалов перекинулся на торговый центр поблизости. Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
29 февраля 2024, 07:39
Водителя маршрутки обвинили в ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске
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В Октябрьском районе Новосибирска маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали пять человек. Началась проверка, сообщила прокуратура Новосибирской области.

«Установлено, что 28 февраля водитель пассажирской маршрутной газели № 44, двигаясь по улице Никитина, нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем», - сообщила пресс-служба.

Пострадали пять пассажиров, их увезли в больницу. Надзорное ведомство проверит работу компании «Сибирь Экспресс» на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

Доследственную проверку устроил СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, жизни пассажиров вне опасности.

В Чувашии двое мужчин избили владельца машины , закрыли в багажнике и увезли в соседний город. Там потерпевший вырвался и обратился в полицию. Одного из злоумышленников схватили.

ДТП

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