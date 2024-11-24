Парашютисты упали во время приземления в Подмосковье

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По данным источника телеканала, пострадавшим 49 и 21 год, они получили травмы различной степени тяжести. Мужчин доставили в больницу.

Ранее в Коломне при прыжке с парашютом погиб бывший владелец радиостанций «Русское радио - Рязань» и «Европа + Рязань» Сергей Цыганов. Он столкнулся с землей после разворота на высоте 60 метров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Похожий случай произошел в Ленинградской области, там пилот и пассажир мотопараплана разбились в смертельном пике.