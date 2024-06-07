07 июня 2024, 23:20

Парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом

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Парашютист разбился при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра он при приземлении ударился о столб», - сообщили в клубе.

Перед прыжком мужчина прошел медосмотр и получил допуск. В этот день на территории базы наблюдалась хорошая погода.

Ранее стало известно о гибели бейсджампера из Красногорска в Кабардино-Балкарии.

Мужчина спрыгнул с горы Ликоран , несмотря на плохие погодные условия. Тело погибшего обнаружили в ущелье через пять часов после прыжка.

Погода Мужчины
07 июня 2024, 22:24
Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
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Пожар произошел в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Каховка в Москве. Погибла женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о возгорании поступила дежурным в 20:47. Сильное задымление наблюдалось на четвертом этаже. Спасателей предупредили, что в квартире может находиться женщина.

Спасти ее не удалось. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Причины пожара устанавливаются.

По данным столичной прокуратуры , в результате пожара в квартире жилого дома на улице Каховка погибла 73-летняя женщина. Для установления причины возгорания специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу.

Черемушкинская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В четверг, 6 июня, пожар начался на ВДНХ в Центре развития ребенка «Детское посольство» в результате удара молнии. Пожарные эвакуировали 19 детей. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Спасатели Пожары Москва Квартиры
07 июня 2024, 22:04
Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку в Кирове
РИА «Новости»
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В Кирове на улице Украинская пьяный водитель Renault Logan не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги на полной скорости, снесла дерево и опрокинулась в реку Мостовицу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, что машина упала в небольшую речку и легла на крышу. Вскоре к ней подбежали парни, стали выламывать дверь, чтобы помочь водителю выбраться. Мужчина был весь мокрый.

На место происшествия прибыли полицейские. Помятый автомобиль из речки достали и эвакуировали.

Ранее появилась информация, что Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове.

В ходе аварии погиб человек и еще более 140 получили травмы. До этого в Сети опубликовали видео из кабины одного из двух столкнувшихся трамваев.


ДТП Алкоголь Машины Полиция Реки
07 июня 2024, 15:53
«Такое только в фильме видела». Консьержка рассказала подробности убийства активиста Еговцева
Телеканал «360»
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Консьержка дома, в котором убили 37-летнего заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, рассказала подробности произошедшего. В беседе с 360.ru она сообщила, что предполагаемый убийца представился курьером и попытался войти в подъезд.

Мужчина заявил консьержке, что не может позвонить заказчику, так как у него был только адрес доставки. Женщина предложила ему оставить посылку у нее или обратиться к соседке хозяина квартиры.

«Он позвонил, поднялся. Когда он спустился, я не видела. Откуда я могла знать, что такое будет», - поделилась консьержка.

Она уточнила, что отработала до 21:00 и ушла домой. В 5 утра ее срочно вызвали на работу.

«Я увидела то, что не дай Бог кому-то видеть. Я такое только в фильме видела. Больше ничего не могу сказать», - добавила женщина.

Еговцева убили около дома в подмосковной Лобне. Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Лобня Мужчины
07 июня 2024, 15:27
Жена убитого активиста Еговцева рассказала о напавшем на ее супруга мужчине
РИА «Новости»
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Жена убитого активиста Антона Еговцева Екатерина рассказала о предполагаемом убийце ее мужа. В беседе с 360.ru она сообщила, что не знала преступника.

«Я работала в магазине, а он был клиент. Возможно понравилась. Это было около года назад», - сообщила Екатерина.

Она подтвердила, что некоторое время мужчина преследовал их и они обращались в правоохранительные органы.

«Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут», - добавила женщина.

Она уточнила, что в момент происшествия ее дома не было. Супруг был в квартире один.

«Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное», - заключила Екатерина.

Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили около дома в подмосковной Лобне. Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Лобня Полиция

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