Парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом

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«На базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра он при приземлении ударился о столб», - сообщили в клубе.

Перед прыжком мужчина прошел медосмотр и получил допуск. В этот день на территории базы наблюдалась хорошая погода.

Ранее стало известно о гибели бейсджампера из Красногорска в Кабардино-Балкарии.

Мужчина спрыгнул с горы Ликоран , несмотря на плохие погодные условия. Тело погибшего обнаружили в ущелье через пять часов после прыжка.