24 июля 2024, 00:11

Парапланерист погиб, совершив жесткую посадку в Чегемском ущелье КБР

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Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», - указали в ведомстве.

Мужчину нашли на высоте 2700 метров, он не подавал признаков жизни. Спасатели транспортировали тело вниз и передали полиции.

Ранее в Северной Осетии потерялась группа детей из Подмосковья. Когда туристов обнаружили, выяснилось, что они запросили у спасателей питьевую воду, у них все хорошо. Об этом рассказала руководитель группы, в которой помимо нее был еще один взрослый и 10 детей.

Отдых Спасатели Спортсмены Россия Мужчины
24 июля 2024, 00:24
Стало известно, что случилось с пострадавшей в горах Северной Осетии туристкой из Нефтекумска
Freepik
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Туристку из Нефтекумска, которая пострадала в горах Северной Осетии, транспортировали на равнину. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что спасательную операцию проводили более 10 часов.

«Специалисты МЧС России транспортировали травмированную 16-летнюю туристку из Нефтекумска на равнину и передали врачам», - заявили в публикации ведомства.

По данным МЧС, еще один участник тургруппы, с которой совершала восхождение девушка, получил травму ноги, поэтому не сможет продолжить путь. Сейчас туристы ночуют у реки Саджилдон, утром спасатели эвакуируют пострадавшего юношу.

Ранее другой туристический отряд, состоящий из 10 детей и двух взрослых, запросил помощь у МЧС в Северной Осетии. Как рассказала 360.ru руководитель группы Татьяна Садыкова, отряду понадобилась питьевая вода.

Туризм МЧС РФ
23 июля 2024, 22:26
«Ингосстрах» урегулировал убытки пострадавших в «Крокусе» в упрощенном порядке
РИА «Новости»
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«Ингосстрах» урегулировал в упрощенном порядке убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“», - заявили в «Ингосстрахе».

Там отметили, что исковое заявление в компанию пока не приходило. Также риск «теракт» клиент не включал в договор страхования гражданской ответственности. Организация всегда старательно соблюдает обязательства перед партнерами и клиентами.

Ранее стало известно, что после завершения лечения пострадавших при теракте в «Крокусе» следователи проведут с ними судебно-медицинские экспертизы. Всего СК опросил 1700 граждан в статусе потерпевших, а в качестве свидетелей прошли более 800 человек. Также провели около 20 обысков и назначили примерно 650 различных судебных экспертиз.

Теракт в «Крокусе»
23 июля 2024, 21:43
Из-за поджара в центре Москвы из дома эвакуировали 30 человек
РИА «Новости»
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Пожар в одном из центральных районов Москвы начался в квартире жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в кирпичной семиэтажке в районе Хамовники. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже. Пожару присвоили первый ранг. Из дома эвакуировали 30 человек. Как заявил хозяин горящей квартиры, внутри никого нет. Остальную информацию уточняют.

Ранее в Ижевске сгорел неэксплуатируемый двухэтажный дом. По предварительной информации, площадь пожара составила 216 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 25 сотрудников МЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Еще крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля. Площадь огня достигла до тысячи «квадратов».

Пожары Москва Квартиры
23 июля 2024, 20:40
Двух просящих о помощи в окне высотки заметили на востоке Москвы
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Двое подростков просили о помощи, высунувшись из окна высотки на востоке Москвы. На место происшествия выехали экстренные службы и карета скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Крики раздавались на улице Рудневка Косино-Ухтомского района. Источник сообщил, что несколько подростков примерно 15 лет высовываются в окно на высоте и кричат «помогите» в течение 30 минут. На место происшествия приехали спасатели, скорая и полиция.

По установленной лестнице специалисты проникли в помещение через окно. В квартире обнаружили двух несовершеннолетних. Позже в туалете нашли их мать. Подробности случившегося установят правоохранительные органы.

В Нижегородской области спасатели эвакуировали 19 пассажиров перевернувшегося автобуса. Пострадали 11 человек.

Спасатели

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