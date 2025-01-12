Парализовавших движение дрифтеров задержали в Краснодаре

Полиция задержала трех лихачей 24, 20 и 28 лет, ими оказались два россиянина и выходец из Таджикистана. Мужчин привлекут к ответственности по статье о нарушении общественного порядка и неуважение к обществу.

«Нарушители доставлены в отдел полиции до решения суда», - отметили в пресс-службе.

Водители устроили дрифт на автомобилях ВАЗ 2106, Hyundai Solaris и Mercedes. Им грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее житель Уфы устроил дрифт с фейерверком на одном из кольцевых перекрестков. Машину заносило на поворотах, а из задней части авто запускалась пиротехника. Водителя задержали, его привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям. Среди них была и статья о нарушении правил пожарной безопасности.