Пара из Сочи напала на таксиста за отказ вести ребенка без детского кресла

Когда водитель такси увидел, что среди пассажиров есть маленький мальчик, он попросил клиентов вызвать другую машину с детским креслом. В его авто был установлен только бустер, предназначенный для детей старше семи лет.

Поступок мужчины привел родителей ребенка в ярость. Женщина покрыла таксиста нецензурной бранью, а ее спутник ударил водителя по лицу. Все случившееся пострадавший записал на видеорегистратор, а после подал заявление в полицию.

Ранее водитель такси в Санкт-Петербурге напал на «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову. Причиной стал плохой отзыв , который пообещала оставить девушка.