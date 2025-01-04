04 января 2025, 19:45

Пара из Сочи напала на таксиста за отказ вести ребенка без детского кресла

РИА «Новости»
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Сочинский таксист пострадал, желая соблюсти правила перевозки детей в автомобилях. На него набросились супруги, не указавшие при вызове машины, что с ними ребенок, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Когда водитель такси увидел, что среди пассажиров есть маленький мальчик, он попросил клиентов вызвать другую машину с детским креслом. В его авто был установлен только бустер, предназначенный для детей старше семи лет.

Поступок мужчины привел родителей ребенка в ярость. Женщина покрыла таксиста нецензурной бранью, а ее спутник ударил водителя по лицу. Все случившееся пострадавший записал на видеорегистратор, а после подал заявление в полицию.

Ранее водитель такси в Санкт-Петербурге напал на «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову. Причиной стал плохой отзыв , который пообещала оставить девушка.

Дети Сочи Такси Машины Водители
04 января 2025, 19:31
Экстренную эвакуацию провели в ТЦ «МЕГА Химки»
РИА «Новости»
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В торговом центре «МЕГА Химки» сработала сигнализация, после этого в здании объявили эвакуацию. Об этом сообщил источник 360.ru.

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. В здании кто-то взрывал хлопушки, возможно, из-за этого подумали, что стрельба», - отметил он.

В настоящее время сотрудников и посетителей торгового центра вывели на улицу. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии, а также машина скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

В декабре посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном. Причиной экстренных мер стали похожие на выстрелы звуки. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти в ТЦ и поджечь пиротехнику.

Также перед Новым годом житель Москвы заранее начал отмечать праздник и взорвал несколько петард. В результате взрыва повредилась обшивка жилого дома.

Химки Эвакуации Москва
04 января 2025, 18:44
В Росавиации начали расследование экстренной посадки самолета в Шарм-эль-Шейхе
РИА «Новости»
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Причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе установят в ходе начавшегося расследования. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации приступила к расследованию происшествия с самолетом Airbus A321 neo. Борт вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург 3 января, но вернулся в Египет из-за отказа двигателя.

На борту было 243 человека, при посадке никто не пострадал. Пассажиров лайнера отправили в Россию резервным воздушным судном.

«Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Ранее появилось видео, снятое на борту самолета перед экстренной посадкой. Пассажиры старались сохранять спокойствие, а бортпроводники показывали, как принять безопасную позу.

Уральские авиалинии Самолеты
04 января 2025, 18:41
Стали известны подробности об упавшей в Москву-реку машине
РИА «Новости»
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Автомобиль Volkswagen, упавший в Москву-реку, зарегистрирован на 43-летнего мужчину. Он владел иномаркой более четырех лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, последнее техобслуживание машина 2015 года выпуска проходила в ноябре. Всего у Volkswagen было два владельца. Последний за весь период владения автомобилем попадал в ДТП один раз.

Иномарка упала в Москву-реку в субботу, 4 января. Машина пробила ограждение и стала уходить под воду. Водитель не смог выбраться из тонущего транспорта.

Позже спасатели обнаружили труп мужчины и автомобиль в 15 метрах от берега на трехметровой глубине. Также на месте ЧП нашли черный портфель.

Камеры наружного видеонаблюдения сняли момент падения автомобиля в реку на видео. На кадрах видно, как Volkswagen проехал на перекрестке, влетел в бетонное ограждение и рухнул в Москву-реку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Видео Мужчины Иномарки Машины Водители Реки
04 января 2025, 18:19
«Начал по всем стрелять». Приятель пострадавшего в Калининграде подростка рассказал о ЧП
РИА «Новости»
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Перед стрельбой в кафе Калининграда напавший повздорил с молодым человеком из-за девушки. Об этом 360.ru рассказал очевидец произошедшего и знакомый получившего ранение подростка.

«Нападавший сцепился с одним молодым парнем из-за девочки. Тот ударил девочку по лицу, а мальчик заступился», - поделился он.

У стрелка, по словам собеседника 360.ru, с собой был пневматический пистолет. Юноша добавил, что его друзья вошли в кафе после ссоры, нападавший выхватил оружие и выстрелил приятелю в лицо.

«После этого начал по всем стрелять, но ни по кому не попал. Потом его забрали и выкинули. Он поднялся на второй этаж и начал драться со всеми, бить и мальчиков и девочек. Друзья постарше вывели его на улицу», - рассказал приятель потерпевшего.

Очевидцы вызвали на место происшествия Росгвардию, они приехали и скрутили дебошира.

«Человек, нападавший, даже слова не мог нормально сказать. Он был в максимально пьяном состоянии», - подчеркнул молодой человек.

Юноша сообщил, что пуля застряла в щеке его приятеля. Они самостоятельно достали ее, медики обработали рану и отпустили пострадавшего домой, серьезных травм мальчик не получил.

Стрельба Росгвардия Калининград

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