Пара из Сочи напала на таксиста за отказ вести ребенка без детского кресла
Сочинский таксист пострадал, желая соблюсти правила перевозки детей в автомобилях. На него набросились супруги, не указавшие при вызове машины, что с ними ребенок, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Когда водитель такси увидел, что среди пассажиров есть маленький мальчик, он попросил клиентов вызвать другую машину с детским креслом. В его авто был установлен только бустер, предназначенный для детей старше семи лет.
Поступок мужчины привел родителей ребенка в ярость. Женщина покрыла таксиста нецензурной бранью, а ее спутник ударил водителя по лицу. Все случившееся пострадавший записал на видеорегистратор, а после подал заявление в полицию.
Ранее водитель такси в Санкт-Петербурге напал на «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову. Причиной стал плохой отзыв , который пообещала оставить девушка.