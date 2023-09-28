Памятник-фонтан «Принцесса Турандот» снова повредили в Москве

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По данным СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения запрыгнул на фонтан. Он хотел продемонстрировать свои навыки скалолазания перед друзьями, но не вышло. Злоумышленник рухнул в воду и отломил часть памятника.

Сотрудники правоохранительных органов объявили мужчину в розыск.

Ранее другой злоумышленник уже залезал на фонтан принцессе Турандот.

При падении он сломал скульптуру, его самого госпитализировали с переломами.

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