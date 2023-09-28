Памятник-фонтан «Принцесса Турандот» снова повредили в Москве
В столице, у Театра Вахтангова, мужчина залез на памятник-фонтан принцессе Турандот и сломал его. Полиция объявила вандала в розыск. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения запрыгнул на фонтан. Он хотел продемонстрировать свои навыки скалолазания перед друзьями, но не вышло. Злоумышленник рухнул в воду и отломил часть памятника.
Сотрудники правоохранительных органов объявили мужчину в розыск.
Ранее другой злоумышленник уже залезал на фонтан принцессе Турандот.
При падении он сломал скульптуру, его самого госпитализировали с переломами.
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