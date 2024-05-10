Падение автобуса в Мойку унесло жизни четырех человек

В ГСУ СК по Петербурге сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

В ведомстве подчеркнули, что в результате падения автобуса с Поцелуева моста в Мойку есть погибшие и пострадавшие. Но точное количество не назвали.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты вместе с полицией и МЧС работают на месте происшествия. Все обстоятельства происшествия уточняются. В МВД ранее заявили, что водителя автобуса задержали.