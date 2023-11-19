19 ноября 2023, 23:20

Падающие вывески, вырванные с корнем деревья. Мощный ураган в Сибири унес несколько жизней

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Сильнейший ураган обрушился на Сибирь, ветер вырывал с корнем огромные деревья, валил остановки и сметал с крыш укрывной материал. От разгула стихии пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. Также непогода сегодня бушевала в Крыму. «360» собрал главное, что известно о сегодняшнем шторме.

В Барнауле женщина погибла, на нее упал кусок крыши ее собственного частного дома. Прокуратура проводит проверку, об этом РИА «Новости» сообщил помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.


Шторм в Крыму Сильный шторм накрыл 19 ноября не только Сибирь, но и Крымский полуостров. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень. В Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах. Без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов.

«Остаются отключенными 36 линий <...>, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей», - передали в «Крымэнерго».

Больше всего последствий непогоды зафиксировали в Черноморском и Сакском районах. К их устранению привлекли 120 бригад: это 360 человек и 127 единиц техники.

Также ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой. Исполняющий обязанности директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов предупредил туристов об опасности.

Разгул стихии в Сибири оставил без света, связи и тепла тысячи человек Ураган оставил без связи десятки тысяч жителей сибирских регионов, сильный ветер повредил опоры ЛЭП. Больше всего от непогоды пострадали Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. В Омской области из-за дождя и похолодания порвались провода, потому что на них образовалась ледяная корка.

«В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - рассказала пресс-служба «Россети Сибирь».

В МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду, такой же ураганный ветер ожидали в Алтайском крае. В Омской области спасатели предупредили о сильном ветре, снеге, дожде и метели.

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности. Из-за ураганного ветра отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях. Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 - восстанавливают свет.

Из-за непогоды в Кемеровской области погибли три человека , 18 пострадали, крыши 150 домов оказались поврежденными.



В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила высоковольтные ЛЭП, в части районов города отключили электричество и отопление.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Службы ЖКХ оценивают ущерб от стихии. Ураган повредил 47 кровель в многоквартирных домах, повалил более 200 деревьев, нанес повреждения 30 автомобилям, пострадали 45 объектов социальной инфраструктуры, перечислил глава города.

Ураган унес жизни В результате ураганного ветра в Новокузнецке погибли два человека. Огромный тополь вырвало с корнем , и он рухнул на автомобиль, проезжающий мимо многоквартирного дома. В нем находилось четыре человека. Сидевшие спереди пожилые мужчина и женщина погибли. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли выживших пассажиров.

Еще одна жительница Новокузнецка пострадала от разгула стихии, на нее упала огромная вывеска , сорванная ветром с торгового центра. Тяжелая конструкция придавила проходившую под ней женщину. Свидетели происшествия помогли поднять баннер, вызволили пострадавшую из-под вывески и вызвали скорую помощь. Женщина получила компрессионные травмы, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ураган Шторм Погода Сибирь
19 ноября 2023, 20:50
Три человека погибли в Кузбассе из-за ураганного ветра
РИА «Новости»
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В Кемеровской области из-за непогоды погибли три человека, 18 пострадали. При этом крыши 150 домов оказались поврежденными, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В регионе ввели режим повышенной готовности. По словам начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексея Шульгина, скорость ветра достигла 33-35 метров в секунду. Из-за этого отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях.

Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 - восстанавливают свет.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий», - добавили в правительстве.

Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления.

Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину , погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ураган
19 ноября 2023, 17:52
Около 39 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Крыму
РИА «Новости»
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В Крыму без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

«Остаются отключенными 36 линий 6-10 киловольт, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей», - передали в компании.

Больше всего нарушений в Черноморском и Сакском районах. Аварийно-восстановительные бригады ликвидируют нарушения, особое внимание специалисты уделяют социально важным объектам.

«К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники», - отметили в «Крымэнерго».

Сильный шторм накрыл полуостров 19 ноября. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень.

Местные СМИ пишут, что в Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах.

Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления. Ветер срывает крыши домов, сносит обстановки общественного транспорта.

Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину , погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Крым Шторм
19 ноября 2023, 16:12
Четыре человека погибли в Крыму при лобовом столкновении двух машин
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Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла недалеко от села Николаевка. Водитель Lada Kalina, двигаясь в направлении Джанкоя, выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, водители обеих машин и пассажир погибли на месте. Еще один человек, который находился в автомобиле Lada Kalina, скончался в карете скорой помощи.

Страшная авария произошла 19 ноября в Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, есть один погибший. В Искитимском районе столкнулись «Газель» и микроавтобус.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск друг в друга врезались Lada Granta и Toyota Land Cruiser. В результате один человек погиб. В аварии пострадали 50-летний водитель и 42-летний пассажир Toyota.

ДТП Крым
19 ноября 2023, 15:52
Более 10 человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском
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Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один — погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», - передали в пресс-службе.

Машины столкнулись 19 ноября около 16:00 (около 12:00 по московскому времени). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Газели» на трассе Р-256 выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте», - передали в МВД.

В момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в другое транспортное средство.

Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один - погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

Больницы МВД РФ ДТП ГИБДД

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