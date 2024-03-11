Пациент скорой погиб в ДТП под Пермью
В Соликамске в аварии с участием иномарки и машины скорой помощи пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
На улице Всеобуча 10 марта седан BMW влетел в ехавшую впереди скорую. По предварительным данным, управлявший иномаркой сел за руль пьяным и не соблюдал безопасную дистанцию.
В результате ДТП с травмами в больницу увезли обоих водителей и двух пассажиров УАЗ. Еще один находившийся в автомобиле скорой помощи пассажир скончался на месте аварии.
«В ОМВД округа зарегистрирован материал проверки», - уточнили в МВД.
После столкновения, судя по кадрам с места происшествия, скорая опрокинулась на бок, а у BMW сильно помяло переднюю часть.
Утром 11 марта в Лианозово на МКАД произошло смертельное ДТП , погиб один человек.