Пациент погиб, выпав из машины скорой помощи в Приморье

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Авария произошла на 113-м километре трассы Раздольное - Хасан. По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель скорой не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована», - уточнило ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и представители ГОиЧС.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Бурятии в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Водитель иномарки, не имеющий прав, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.