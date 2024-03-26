26 марта 2024, 12:27

Озвучившая Жасмин актриса заявила о краже драгоценностей на 9 млн рублей

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Артистка озвучивания Евгения Игумнова стала жертвой кражи. Из ее дома под Санкт-Петербургом похитили ценности, украшения и наличные денежные средства на общую сумму около девяти миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, преступники проникли в дом ночью, взломав запасную дверь двухэтажного коттеджа 50-летней актрисы. Среди украденных ценностей оказались двое премиальных часов, подвеска, серьги от Tiffany и 11 колец. Кроме того, воры унесли с собой пять тысяч долларов США.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.

Евгения Игумнова - актриса театра Комиссаржевской, заслуженная артистка России и лауреат премии «Золотой софит». Ее фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Например, она подарила свой голос Элизабет Суонн, персонажу Киры Найтли, в серии фильмов «Пираты Карибского моря» и принцессе Жасмин из мультфильма об Аладдине.

Ранее неизвестные ограбили гендиректора медицинской компании в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.

Санкт-Петербург Преступления Кражи Актеры
26 марта 2024, 11:57
Минздрав Подмосковья обновил информацию о пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Московской области после теракта в Crocus City Hall оказали медицинскую помощь 121 человеку. Из 91 госпитализированных треть отпустили домой. Обновленную информацию опубликовал Минздрав Московской области.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 11:00
СК назвал причину аварийной посадки Boeing 737 в Чите
РИА «Новости»
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Обстоятельства аварийной посадки в Чите самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск, начали выяснять следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за технической неисправности.

«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», - подчеркнули в пресс-службе.

После случившегося начали доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По данным РИА «Новости» , аварийную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находились 172 пассажира.

Авиация СК РФ
26 марта 2024, 10:59
Несколько машин рухнули в воду при обрушении моста в Балтиморе
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Фрагмент моста Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в американском городе Балтимор частично обрушился после столкновения с сухогрузом. Об этом сообщила радиостанция WTOP.

По информации источника, в результате ЧП несколько автомобилей рухнули с моста в воду.

«Часть моста загорелась после того, как в него врезалось больше судно и загорелось, а затем затонуло», - заявили на радиостанции.

На место ЧП выдвинулись экстренные службы. Мэр города Брендон Скотт сообщил в социальной сети X , что ему доложили о ситуации.

«Мне известно о происшествии на мосту, направляюсь на место. Нахожусь в контакте со всеми ответственными лицами», - отметил он.

Власти Балтимора уточнили, что на мосту движение перекрыли в обоих направлениях. Точное число пострадавших неизвестно, но оно может оказаться «значительным». Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью межштатной автомагистрали 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.

В июне 2023 года вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США.

США
26 марта 2024, 09:27
Boeing-737 со 172 пассажирами совершил аварийную посадку в Чите
РИА «Новости»
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Boeing 737, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Чите. Она прошла благополучно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника агентства, на борту самолета находятся 172 пассажира. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 по местному времени (08:45 по московскому времени).

Газета «Известия» ранее сообщила, что причиной аварийной посадки могли стать технические причины. Официально данные об этом пока не подтверждены.

Авиация

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