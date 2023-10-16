Озверевшая россиянка напала на продавщицу зоомагазина после отказа продать поводок

Читайте нас в:

Авторы уточнили, что конфликт произошел еще 6 октября.

После окончания рабочей смены продавщица занималась приемкой товара. В оставшуюся открытой дверь зашла покупательница, которая потребовала срочно продать ей поводок.

Аргументы, что кассу уже сняли и закрыли, поэтому покупка не пройдет собачница не приняла и начала скандалить. Уставшая за день продавщица тоже не полезла за словом в карман, так ссора переросла в драку.

Клиентка оттаскала сотрудницу зоомагазина за волосы и несколько раз ударила разными предметами по голове. В результате продавщицу доставили в больницу с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее недовольная девушка-диспетчер управляющей компании напала на жительницу московского дома, которая пришла написать заявление для вызова сантехника из-за отсутствия отопления. Но вместо спокойного обслуживания она получила море оскорблений в свой адрес. Когда разбушевавшегося диспетчера пытался успокоить еще один сотрудник, то девушка не сдержалась и облила заявительницу газировкой из бутылки.