Овощебаза загорелась в Краснодарском крае

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Ранее в воскресенье мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Источник 360.ru экстренных службах сообщал, что прибывшие на место спасатели вскрыли дымящуюся постройку и обнаружили внутри тело погибшего.

ЧП произошло в поселке Агроном, огонь охватил складское помещение. Изначально пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров, но затем возросло до 1400 «квадратов».

На месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники, в скором времени помогать в тушении прибудет пожарный поезд. Причины происшествия выясняются.