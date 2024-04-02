Овчарка насмерть загрызла ребенка в Кузбассе

Против 44-летней жительницы Беловского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что женщина присматривала за частным домом и пришла туда с четырехлетней девочкой.

Обвиняемая решила покормить собак породы кавказская овчарка, и для этого слегка приоткрыла дверь вольера. Одна из собак вырвалась и напала на девочку. Животное нанесло ребенку смертельные ранения.

Женщина перенесла пострадавшую внутрь дома, однако врачи, прибыв на место происшествия, констатировали ее смерть. Дело направили в суд.

Ранее в Иркутской области мужчины с трудом отбили ребенка от набросившейся на него собаки. Крупный пес вцепился в мальчика и таскал его за одежду по двору.