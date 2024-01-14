«Отвратительный запах горелого отеля». Очевидец рассказал о пожаре в «Астории» в Казани

«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», - рассказала собеседница издания.

Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.

«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», - рассказала женщина.

Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».

Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января.

Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.