«Отвратительно». Ставропольчанка — о поступке сына, который сжег «Новый завет»
Жительница Ставропольского края Тамара Мкртумян, чей сын подозревается в поджоге Библии, жестко отреагировала на поведение сына. В беседе с 360.ru она пообещала принять соответствующие меры по воспитанию.
«Отвратительно», - заявила женщина, отвечая на вопрос, что она думает о сожжении сыном и его друзьями «Нового завета».
По словам Мкртумян, она не знала, что ребенок планирует сжечь Библию.
«Если бы сын сообщил о своих намерениях, такого никогда бы не сотворил», - пояснила она.
Женщина отметила, что до этого подобных случаев с сыном никогда не было.
«В техникуме учится. Поведение как у обычного подростка», - уточнила мать, рассказывая о характеристиках мальчика.
Она добавила, что не знает приятелей сына, которые вместе с ним сожгли «Новый завет».
Ставропольчанка также сказала, что сына дома ждет более строгое наказание, чем профилактическая беседа.
«Не просто поговорим», - заключила она.
Всех трех подростков, подозреваемых в сожжении на мангале Библии, задержали. Вскоре им изберут меру пресечения.