Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» попал под следствие

По данным РБК , дело возбудили по статье о халатности (293 УК РФ). С обоих фигурантов взяли подписку о невыезде. Следствие предположило, что усугубить ситуацию после поджога концертного зала могли возможные нарушения пожарной безопасности.

Ранее 11 потерпевших попросили СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев «Крокуса». Они предположили, что те не обеспечили должный уровень пожарной безопасности: занавес сцены быстро загорелся, хотя должен был быть сделан из огнеустойчивого полотна, система дымоудаления не работала. Владельцам концертного зала могло грозить до 10 лет лишения свободы.

По уголовному делу о теракте ранее арестовали 10 человек.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал истинными организаторами теракта официальные лица «нацистской Украины».