Отсидевший в СИЗО ученый получил извинения за обвинения в убийствах
Московская прокуратура официально извинилась перед ученом-гидрологом Александром Цветковым за незаконные обвинения в преступлении 20-летней давности. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
«Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибки и не извиняться», - написала она.
Цветкова обвинили в нескольких жестоких убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Мужчина провел почти год в следственном изоляторе, но после его отпустили в связи с недоказанностью.
Исследователя задержали в аэропорту Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника. Мужчину заключили под стражу, хотя его коллеги подтвердили, что во время совершения преступления тот был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.
В декабре 2023 года Цветкова освободили в зале суда. Обвиняемому назначили иную меру пресечения - запрет на выполнение определенных действий