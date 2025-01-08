«Отсидели в самолете 1,5 часа». В Екатеринбурге задержали рейс в Шарм-эль-Шейх
Пассажиры задержанного рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Уральские авиалинии» стоят в огромных очередях, чтобы разместиться в гостинице. Когда именно сможет вылететь самолет в Египет, до сих пор неизвестно. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.
По ее словам, лайнер должен был отправиться в африканскую страну в 3:00, однако рейс перенесли. Посадка началась в 8:10, но самолет так и не вылетел, хотя на борту уже были люди.
«Отсидели в самолете 1,5 часа и [нас] высадили», - отметила собеседница 360.ru.
Она добавила, что рейс перенесли на 13:00, но лайнер вряд ли вылетит в это время.
«Сейчас размещают в гостинице. Ничего не комментируют. Не обещают никаких перспектив. <… > Никакой организации в гостинице, ужасно. Долго оформляют. Люди еле на ногах стоят, не спали», - пожаловалась она.
Несмотря на проблемы с оформлением гостиницы, авиакомпания предоставила клиентам горячее питание, добавила девушка.
Ранее в США из-за зимнего шторма отменили или задержали примерно 2,3 тысячи рейсов. Из-за непогоды в стране также фиксировались перебои с электроснабжением.