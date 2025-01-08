«Отсидели в самолете 1,5 часа». В Екатеринбурге задержали рейс в Шарм-эль-Шейх

По ее словам, лайнер должен был отправиться в африканскую страну в 3:00, однако рейс перенесли. Посадка началась в 8:10, но самолет так и не вылетел, хотя на борту уже были люди.

«Отсидели в самолете 1,5 часа и [нас] высадили», - отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что рейс перенесли на 13:00, но лайнер вряд ли вылетит в это время.

«Сейчас размещают в гостинице. Ничего не комментируют. Не обещают никаких перспектив. <… > Никакой организации в гостинице, ужасно. Долго оформляют. Люди еле на ногах стоят, не спали», - пожаловалась она.

Несмотря на проблемы с оформлением гостиницы, авиакомпания предоставила клиентам горячее питание, добавила девушка.

Ранее в США из-за зимнего шторма отменили или задержали примерно 2,3 тысячи рейсов. Из-за непогоды в стране также фиксировались перебои с электроснабжением.