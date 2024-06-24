Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине
Спасатели продолжают тушить мощный пожар во Фрязине. Жертвами ЧП стали несколько человек. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал 360.ru, что могло привести к катастрофическим последствиям.
Вероятная причина сильного пожара В загоревшемся здании во Фрязине располагались офисные и складские помещения. Однако по технике безопасности в офисных зданиях не могут находиться склады.
«Могут располагаться только кладовые, которые категорируются по взрывопожарной опасности. Это значит, что горючая нагрузка в этих кладовых не может превышать определенных норм. К тому же такие кладовые должны быть закрыты противопожарными дверями с газодымонепроницаемой способностью. <…> Другое дело, что могли не соблюдать эти правила, и это могло привести к таким катастрофическим последствиям», - сказал эксперт.
Если офисное здание с первым классом функциональной пожарной опасности превращается в склад, то этот класс должен поменяться. В здании необходимо ввести дополнительные меры безопасности.
«Например, системы пожаротушения, которыми оборудованы очень многие складские помещения, которые не дают распространяться пожару, локализуют его и тушат», - добавил Кузнецов.
Пожар во Фрязине начался днем 24 июня. Подмосковные волонтеры привезли воду и молоко для спасателей и врачей , которые работают на месте ЧП.
Возможная причина гибели людей По данным «Интерфакса» , пожар во Фрязине унес жизни восьми человек. До этого сообщалось о двух погибших. Обычно человек теряет сознание от угарного газа, который не имеет цвета и запаха и вызывает паралич дыхательных путей.
«Поэтому отравление угарным газом - очень частая причина. Вот дело в том, что какой бы ни был густой дым в помещении, между нижним слоем дыма и полом всегда есть прослойка воздуха. Поэтому, собственно, и рекомендуют при эвакуации наклоняться как можно ниже», - объяснил специалист.
Кроме того, при горении образуются токсичные выбросы.
«Вполне вероятно, что еще идет отравление токсичными продуктами горения. Здесь уже бессильно что-либо, кроме изолирующих противогазов», - подчеркнул Кузнецов.
Сложность тушения пожара Огонь в здании во Фрязине распространился с пятого по восьмой этажи. Никаких сложностей с тушением пожара на такой высоте не существует, заявил Кузнецов.
«Стандартная пожарная автолестница (АЛ- 30) поднимает боевые пожарные подразделения на отметку 30 метров. <…> То есть это 10-этажное здание, никаких проблем. <…> Пожар в здании на четвертом-пятом этаже - это абсолютно рядовая ситуация, абсолютная рутина», - заверил специалист.
По его словам, лестница нужна для эвакуации людей через окна. Также по ней поднимаются огнеборцы с пожарным рукавом для подачи воды к очагу горения.
Для ликвидации огня во Фрязине задействовали вертолеты. Это могли сделать для спасения людей с кровли здания, допустил Кузнецов.
«Вертолеты могут задействовать для эвакуации людей с кровли, потому что если пожар посреди здания, то те, кто ниже пожара, эвакуируются по лестнице вниз, а те, кто выше - эвакуируются по лестнице вверх на кровлю. И пожарные подразделения просто вертолетом снимают их с кровли», - подчеркнул эксперт.
Владелица горящего во Фрязине здания сообщила, что помещения оснастили порошковыми огнетушителями , купленными в маркетплейсе. Продавец должен прилагать к такому оборудованию паспорт завода изготовителя, в котором прописаны гарантийные обязательства, отметил эксперт.