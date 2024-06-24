







Вероятная причина сильного пожара В загоревшемся здании во Фрязине располагались офисные и складские помещения. Однако по технике безопасности в офисных зданиях не могут находиться склады.

«Могут располагаться только кладовые, которые категорируются по взрывопожарной опасности. Это значит, что горючая нагрузка в этих кладовых не может превышать определенных норм. К тому же такие кладовые должны быть закрыты противопожарными дверями с газодымонепроницаемой способностью. <…> Другое дело, что могли не соблюдать эти правила, и это могло привести к таким катастрофическим последствиям», - сказал эксперт.

Если офисное здание с первым классом функциональной пожарной опасности превращается в склад, то этот класс должен поменяться. В здании необходимо ввести дополнительные меры безопасности.

«Например, системы пожаротушения, которыми оборудованы очень многие складские помещения, которые не дают распространяться пожару, локализуют его и тушат», - добавил Кузнецов.

Пожар во Фрязине начался днем 24 июня. Подмосковные волонтеры привезли воду и молоко для спасателей и врачей , которые работают на месте ЧП.

Возможная причина гибели людей По данным «Интерфакса» , пожар во Фрязине унес жизни восьми человек. До этого сообщалось о двух погибших. Обычно человек теряет сознание от угарного газа, который не имеет цвета и запаха и вызывает паралич дыхательных путей.

«Поэтому отравление угарным газом - очень частая причина. Вот дело в том, что какой бы ни был густой дым в помещении, между нижним слоем дыма и полом всегда есть прослойка воздуха. Поэтому, собственно, и рекомендуют при эвакуации наклоняться как можно ниже», - объяснил специалист.

Кроме того, при горении образуются токсичные выбросы.

«Вполне вероятно, что еще идет отравление токсичными продуктами горения. Здесь уже бессильно что-либо, кроме изолирующих противогазов», - подчеркнул Кузнецов.

Сложность тушения пожара Огонь в здании во Фрязине распространился с пятого по восьмой этажи. Никаких сложностей с тушением пожара на такой высоте не существует, заявил Кузнецов.

«Стандартная пожарная автолестница (АЛ- 30) поднимает боевые пожарные подразделения на отметку 30 метров. <…> То есть это 10-этажное здание, никаких проблем. <…> Пожар в здании на четвертом-пятом этаже - это абсолютно рядовая ситуация, абсолютная рутина», - заверил специалист.

По его словам, лестница нужна для эвакуации людей через окна. Также по ней поднимаются огнеборцы с пожарным рукавом для подачи воды к очагу горения.

Для ликвидации огня во Фрязине задействовали вертолеты. Это могли сделать для спасения людей с кровли здания, допустил Кузнецов.

«Вертолеты могут задействовать для эвакуации людей с кровли, потому что если пожар посреди здания, то те, кто ниже пожара, эвакуируются по лестнице вниз, а те, кто выше - эвакуируются по лестнице вверх на кровлю. И пожарные подразделения просто вертолетом снимают их с кровли», - подчеркнул эксперт.

Владелица горящего во Фрязине здания сообщила, что помещения оснастили порошковыми огнетушителями , купленными в маркетплейсе. Продавец должен прилагать к такому оборудованию паспорт завода изготовителя, в котором прописаны гарантийные обязательства, отметил эксперт.