Отравившая соперницу шахматистка отказалась извиняться

Шахматистку Умайганат Османову, которую попытались отравить ртутью на турнире в Дагестане, шокировало случившееся. Причин, почему ее соперница могла так с ней обойтись, спортсменка не понимает. Никаких поводов, по словам девушки, она никогда не давала. Подробностями ЧП пострадавшая поделилась в беседе с 360.ru.

Соперница шахматистки тоже поняла, что на столе у них разлита ртуть. Когда доску приподняли, обнаружили, что ее там достаточно много. Тогда на место вызвали главного судью, всех сразу вывели судью, а на место вызвали правоохранителей.





«Потом приехали сотрудники СК, полиция и зафиксировали, что это ртуть. На месте работали и сотрудники Роспотребнадзора. Сам факт случившегося поражает. Это просто ужас», - добавила спортсменка.

Мотивы отравительницы не понимают Отдельно девушка отметила, что на записи с камер наблюдения видно, что Амина Абакарова сначала подошла к судейскому столу, быстро изучила информацию, где будут сидеть участники, а потом направилась к конкретному столу.

«[После скандала] она вела себя хладнокровно, я просто молчала, была в шоке, а та под дурочку косила потом, но дознавателю призналась», - подчеркнула Османова.

По словам девушки, понять мотивы Абакоровой , невозможно. Открытых конфликтов между ними никогда не было. Шахматистка предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой.

«Сейчас ее могут дисквалифицировать пожизненно со всех наших турниров. Мне кажется, она не уравновешена, я бы не допускала ее к работе с детьми, поэтому я хочу придать это огласке. Все случившееся зафиксировано - и по камерам, и документам», - отметила она.

Никаких извинений злоумышленница пока не принесла. Османова добавила, что своей семьи у Абакоровой нет, есть только мать. Она с ней также не связывалась.

Как заметили ртуть «Мое психологическое и моральное состояние расшатано полностью. Живешь обычной жизнью, а оказывается, что тебя могут прийти и вот так отравить умышленно», - возмутилась Османова.

Шахматистка обратила внимание, что она смогла обнаружить ртуть достаточно быстро - через полчаса после начала игры. В противном случае, по ее словам, участницы турнира могли играть за столом, где разлили ртуть, три-четыре часа. И последствия могли быть гораздо более тяжелые.

«Вы представляете, что могло за этот период времени произойти и со мной, и с другими участниками турнира? А увидела я шарики ртути только спустя 30 минут, когда они выкатились из-под доски. Мне даже в голову не могло прийти, что это ртуть. А потом, когда я стала до них дотрагиваться, я поняла, что это» - поделилась собеседница 360.ru.