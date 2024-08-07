07 августа 2024, 19:10

Отравившая соперницу шахматистка отказалась извиняться

Телеканал «360»
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В Дагестане решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении шахматистки Амины Абакаровой, сообщил Telegram-канал Shot. На чемпионате по шахматам девушка попыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову.

Перед началом партий девушка подошла к столу, за которым должна была играть Османова, и вылила на доску неизвестную жидкость. Позже выяснилось, что это была ртуть.

Пострадавшая рассказала Shot , что давно знает Абакарову - они постоянно играют вместе. Но девушка не понимает, что побудило шахматистку пойти на преступление. В тот день они даже не должны были играть друг с другом.

Открытых конфликтов между ними никогда не было. В интервью 360.ru Умайганат предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой.

Пока предполагаемая преступница не задержана. Также она не выходила на связь с пострадавшей и не извинялась. В распоряжении 360.ru оказалась запись , на которой видно, как девушка разливает ртуть на доску шахматистки.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, который травил мать и отчима на протяжении полугода. Также он напоил ядовитым морсом своего друга, которые скончался после выпитого угощения. Злоумышленника проверят на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.

Уголовное дело Дагестан Преступления Отношения Интервью
07 августа 2024, 18:50
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро
РИА «Новости»
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Ребенку зажало ногу на эскалаторе на станции метро «Театральная» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, ногу удалось извлечь. Ребенка перенесли в медицинский пункт на станции метро.

«Резанная рана большого пальца с повреждением ногтевых фалангов», - уточнил источник.

На место прибыли экстренные службы для уточнения обстоятельств произошедшего. Другие подробности инцидента уточняются.

Дети Метро Метро Москвы Москва
07 августа 2024, 15:50
«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления
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Шахматистку Умайганат Османову, которую попытались отравить ртутью на турнире в Дагестане, шокировало случившееся. Причин, почему ее соперница могла так с ней обойтись, спортсменка не понимает. Никаких поводов, по словам девушки, она никогда не давала. Подробностями ЧП пострадавшая поделилась в беседе с 360.ru.

Соперница шахматистки тоже поняла, что на столе у них разлита ртуть. Когда доску приподняли, обнаружили, что ее там достаточно много. Тогда на место вызвали главного судью, всех сразу вывели судью, а на место вызвали правоохранителей.


«Потом приехали сотрудники СК, полиция и зафиксировали, что это ртуть. На месте работали и сотрудники Роспотребнадзора. Сам факт случившегося поражает. Это просто ужас», - добавила спортсменка.

Мотивы отравительницы не понимают Отдельно девушка отметила, что на записи с камер наблюдения видно, что Амина Абакарова сначала подошла к судейскому столу, быстро изучила информацию, где будут сидеть участники, а потом направилась к конкретному столу.

«[После скандала] она вела себя хладнокровно, я просто молчала, была в шоке, а та под дурочку косила потом, но дознавателю призналась», - подчеркнула Османова.

По словам девушки, понять мотивы Абакоровой , невозможно. Открытых конфликтов между ними никогда не было. Шахматистка предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой.

«Сейчас ее могут дисквалифицировать пожизненно со всех наших турниров. Мне кажется, она не уравновешена, я бы не допускала ее к работе с детьми, поэтому я хочу придать это огласке. Все случившееся зафиксировано - и по камерам, и документам», - отметила она.

Никаких извинений злоумышленница пока не принесла. Османова добавила, что своей семьи у Абакоровой нет, есть только мать. Она с ней также не связывалась.

Как заметили ртуть «Мое психологическое и моральное состояние расшатано полностью. Живешь обычной жизнью, а оказывается, что тебя могут прийти и вот так отравить умышленно», - возмутилась Османова.

Шахматистка обратила внимание, что она смогла обнаружить ртуть достаточно быстро - через полчаса после начала игры. В противном случае, по ее словам, участницы турнира могли играть за столом, где разлили ртуть, три-четыре часа. И последствия могли быть гораздо более тяжелые.

«Вы представляете, что могло за этот период времени произойти и со мной, и с другими участниками турнира? А увидела я шарики ртути только спустя 30 минут, когда они выкатились из-под доски. Мне даже в голову не могло прийти, что это ртуть. А потом, когда я стала до них дотрагиваться, я поняла, что это» - поделилась собеседница 360.ru.

Дагестан Полиция
07 августа 2024, 15:30
«Спросил меня, вызвали ли скорую». Очевидица — о взрыве в квартире в Лобне
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Жительница Лобни Оксана Смирнова, ставшая свидетельницей взрыва в квартире, рассказала 360.ru, как все случилось. Она заявила, что прежний хозяин пострадавшего жилья был черным копателем.

Когда прогремел взрыв, Смирнова была в поликлинике с дочерью. Выйдя через пару минут, они направились посмотреть, что произошло.

На земле женщина увидела окровавленного мужчину без кисти руки.

«Он в шоковом состоянии был. Спросил меня, вызвали ли скорую. Я говорю: да, вызвали - потому что тут уже были люди, они вызвали. У него <…> в горле ранение какое-то», - рассказала собеседница 360.ru.

Поначалу соседи, собравшиеся на улице, предполагали, что взорвался газ, но приехавшая газовая служба сообщила, что со снабжением все в порядке.

Пострадавшим рабочим был 41-летний ранее судимый приезжий из Брянской области.

Лобня Взрывы Квартиры
07 августа 2024, 15:11
Умер бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы, убивший жену
Unsplash
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Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский, признавшийся в убийстве жены, скоропостижно умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, у 36-летнего Никольского оторвался тромб.

Известность он получил в апреле, когда разместил в соцсетях пост , в котором признался в убийстве супруги. Никольский не раскаялся в содеянном, заявил, что готов понести наказание, назвал убитую «лживой тварью» и попросил позаботиться об их дочери.

Ранее стало известно, как жительница Санкт-Петербурга убила любовника и месяц прятала его тело на балконе коммунальной квартиры.

Убийства Депутаты

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