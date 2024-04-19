«Отправим цветы, подарок и автограф». Организатор концерта Гуфа извинилась перед пострадавшей девушкой
Пострадавшая на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Екатеринбурге не имеет претензий к артисту. Организатор мероприятия поделилась с «360» подробностями беседы с девушкой, на которую упал со сцены пьяный фанат музыканта.
«У нее нет никаких претензий к нам. Единственная ее просьба - чтобы не беспокоили журналисты», - пояснила организатор концерта.
Она заявила о неприемлемости таких случаев на выступлениях артистов.
«Отреагировали сразу же, ситуация внештатная, такого не должно быть», - пояснила организатор концертов.
По ее словам, они также узнали адрес пострадавшей девушки, чтобы отправить презент.
«Отправим цветы, подарок и автограф Гуфа», - уточнила она.
Молодого человека, спрыгнувшего со сцены забрали в полицию. Сейчас с ним решают вопрос, отметила организатор.
Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян в беседе с «360» рассказал о реакции самого артиста на ситуацию.
«Алексей Сергеевич очень расстроился, что охрана не вовремя отреагировала, упустили момент, и неадекват залез на сцену, пожал руку ему, обнял, и попытался как бы показать какое-то мастерство, но у него этого не получилось», - рассказал Кеосаян.
Он также заверил, что с девушкой все в порядке.
В Екатеринбурге в «Теле-клубе» во время концерта рэпера Гуфа пьяный молодой человек забрался на сцену. Затем он сделал сальто в толпу, задев ногой по голове девушке.