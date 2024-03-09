Отопление вернули в пять домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ

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Тепло поступило в многоквартирные дома на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской, а также в здания соцобъектов. Температура теплоносителя - +30 градусов. В квартирах пока +15 градусов, но показатели постепенно растут.

«Следующие на очереди еще 16 многоквартирников по улице Саяно-Шушенской», - добавил глава республики.

Конструкции котельной Шагонарской ТЭЦ в скором времени обследуют.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел ранним утром 6 марта. Момент происшествия попал на видео. В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двоих осталось крайне тяжелым.

После взрыва на ТЭЦ более 210 домов остались без тепла. Ранее специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре.