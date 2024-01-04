Отопление появилось во всех домах после аварии на подстанции в Москве

Несколько подстанций включились автоматически, другие начали работать после сборки инженерных систем. Сейчас специалисты проводят наладку систем отопления, так как в некоторых местах произошло «завоздушивание». Они проверяют работу теплосетей в каждой квартире.

Большая часть домов отапливается по резервной сети в автоматическом режиме, а в остальных ремонтники подключили отопление в ручном режиме от дополнительных источников в виде дизель-генераторов. Сотрудники всех служб городских служб работают в усиленном режиме.

Авария на московской подстанции произошла примерно в 06:00 в четверг, 4 января. Это случилось около дома 1/39 в Высоковольтном проезде.

Ранее электричество отключилось в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга. Жители более 250 домов остались без отопления, света и воды. СК РФ взяло ситуацию на контроль.