04 января 2024, 22:13

Отопление появилось во всех домах после аварии на подстанции в Москве

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Отопление появилось во всех жилых и нежилых домах после пожара на подстанции Бескудниково на северо-востоке Москвы. Передвижные дизель-генераторы работают, пока ремонтники чинят поврежденное оборудование, сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несколько подстанций включились автоматически, другие начали работать после сборки инженерных систем. Сейчас специалисты проводят наладку систем отопления, так как в некоторых местах произошло «завоздушивание». Они проверяют работу теплосетей в каждой квартире.

Большая часть домов отапливается по резервной сети в автоматическом режиме, а в остальных ремонтники подключили отопление в ручном режиме от дополнительных источников в виде дизель-генераторов. Сотрудники всех служб городских служб работают в усиленном режиме.

Авария на московской подстанции произошла примерно в 06:00 в четверг, 4 января. Это случилось около дома 1/39 в Высоковольтном проезде.

Ранее электричество отключилось в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга. Жители более 250 домов остались без отопления, света и воды. СК РФ взяло ситуацию на контроль.

Пожары ЖКХ Отопление Москва
04 января 2024, 21:34
Десятки жителей Челябинской области отравились роллами на Новый год
РИА «Новости»
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Десятки жителей поселка Чурилово в Челябинской области отравились суши и роллами в новогодние выходные. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на социальные сети.

Пострадавшие встречали Новый год с диареей, рвотой и высокой температурой. Они предположили, что отравились продукцией, заказанной в доставке еды.

По словам одной из пострадавших, 31 декабря она заказала роллы к праздничному столу. Спустя несколько часов после еды ее семья слегла с признаками отравления.

Прибывший дежурный врач диагностировал пищевую токсоинфекцию и выписал лекарства. О последствиях заказа она написала в социальных сетях, причем на ее публикацию откликнулись не менее человек. Все они поделились аналогичной историей.

Сейчас в доставке проводят внутреннюю проверку. В компании пообещали выплатить компенсацию всем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами на отравление.

Ранее в Москве годовалый ребенок попал в больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. В его организм попал яд молочая.

Еда Челябинская область Больницы Новый год
04 января 2024, 18:50
Школьный шутинг произошел в штате Айова после зимних каникул
Global Look Press
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Неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ штата Айова в США. О ЧП сообщил NBC News.

По информации телеканала, к школе прибыло большое количество правоохранителей. Около здания выстроилась колонна полицейских автомобилей. Также появилась информация, что к учебному заведению направили вертолет.

В четверг, 4 января, дети вышли на учебу после зимних каникул, отметил NBC News. В этом учебном заведении учатся порядка 1700 человек.

Никаких подробностей журналисты пока не привели. В офисе шерифа округа Даллас каналу заявили лишь, что по факту стрельбы идет расследование.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

США Стрельба Школы
04 января 2024, 18:21
Москвичка рухнула с пандуса у гостиницы «Космос» и сломала позвоночник
РИА «Новости»
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Молодая женщина сломала позвоночник, рухнув с пандуса возле гостиницы «Космос» в Москве. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, пострадавшей 30 лет. Вечером 2 января она отдыхала со своим приятелем. Завершить вечер они решили в отеле «Космос». Но свободных номеров, к их сожалению, на тот момент не оказалось.

Пара вышла на улицу, где разругалась. В итоге оба решили провести остаток дня в одиночестве. Женщина прошла несколько метров и неожиданно потеряла равновесие около пандуса, а после упала вниз.

Подняться самостоятельно она уже не смогла. Скорую пострадавшей вызвали охранники гостиницы. Врачи выявили у нее перелом поясничного отдела позвоночника.

В деталях этой истории теперь разбираются полицейские, отметил источник Shot.

Скорая помощь Врачи Москва
04 января 2024, 18:08
Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ
Пресс-служба МЧС России по Московской области
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Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, сообщили в региональном главке МЧС. Возгорание произошло в доме в СНТ «Лесное-2» на 6-й Восточной улице.

Информация о ЧП поступила в ведомство 4 января в 02:44. На месте оперативно выслали пожарно-спасательные подразделения.

Специалисты обнаружили при тушении тела двух детей. По информации МЧС, перед пожаром с детьми оставался дедушка одной из девочек.

Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался и пытался отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси и начался пожар.

Окончательную причину происшествия еще не установили, подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также призвали жителей Подмосковья соблюдать требования пожарной безопасности.

Пожары Дети

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