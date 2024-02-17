17 февраля 2024, 02:55

Отлетевшее колесо грузовика сбило двух пешеходов в Свердловской области

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Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным дорожных инспекторов, колесо отлетело у автомобиля МАЗ и попало в двух пешеходов, стоявших на обочине. В результате 36-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в Невьянскую центральную городскую больницу, пострадавшую девушку перевели в реанимацию.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля МАЗ, житель Екатеринбурга, стаж вождения 23 года, к административной ответственности привлекался семь раз», - сообщили в ГИБДД.

По словам инспекторов, дальнобойщик не сразу понял, что у его машины отлетело колесо. Ему выписали два штрафа. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в центре Москвы лоб в лоб столкнулись автобус и автомобиль ДПС.

Грузовики ДТП Екатеринбург Свердловская область Машины
17 февраля 2024, 01:45
Крупный пожар разгорелся в Ижевске
Пресс-служба МЧС
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В Ижевске загорелось здание. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению пожара привлекли более 70 спасателей и 33 единицы техники. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 16 февраля, жилой дом загорелся в Кировском районе Астрахани. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. К моменту пожара этот дом был частично расселен, оставшихся трех жильцов отправили в пункты временного размещения. В результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели Пожары Россия
17 февраля 2024, 01:32
Пассажирка рейса Дубай — Москва напугала соседей галлюцинациями
Freepik
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Пьяная россиянка приставала к пассажирам рейса Дубай — Москва перед посадкой в аэропорту Внуково. С борта женщину забирали врачи, сообщил источник «360».

«За ней приехал родственник, который предоставил справку, что у гражданки бывают провалы в памяти на фоне таблеток от врача», - сказал он.

Правоохранители составили в медпункте аэропорта административный протокол. После этого женщину передали родственнику.

По данным Telegram-канала Shot , женщина привлекла внимание стюардесс рейса «Победы», когда начала неразборчиво кричать и ругаться, а также обливать соседей водой. При этом пассажирка не могла внятно ответить на вопросы бортпроводников, потому что в момент общения у нее были галлюцинации.

Самолет Санкт-Петербург - Хургада пришлось вернуть в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, которые перебрали с алкоголем. Девушки матерились и вели себя вызывающе.

Женщины Самолеты Дубай Москва
17 февраля 2024, 01:23
Мать найденной с пакетом на голове массажистки рассказала о последнем разговоре с дочерью
РИА «Новости»
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Мать погибшей в Екатеринбурге массажистки рассказала, что накануне гибели дочь разговаривала с отцом и младшим братом. Никаких поводов для беспокойства у родителей не возникло, сообщил портал Е1.ru.

Девушка поддерживала тесную связь с семьей и всегда старалась помогать.

«Просто такой человек, она по-другому не могла. Она недавно с папой разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек», - отметила собеседница издания.

Женщина заверила, чтобы у ее дочери не было несчастной любви или какие-то других серьезных проблем. Она выразила надежду, что следователи разберутся в произошедшем.

Тело девушки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли под окнами многоэтажного дома в Академическом районе. Соседи погибшей рассказала, что она жила одна и каких-либо вредных привычек за ней не наблюдалось.

Незрячая девушка приехала в Екатеринбург из Пермского края, чтобы работать массажистом. В последнее время погибшая жаловалась друзьям на проблемы.

Женщины Екатеринбург
16 февраля 2024, 22:23
Житель Волгограда пнул в живот девушку в магазине
РИА «Новости»
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Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете в Волгограде, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание V1.ru.

На кадрах видно, что девушка и мужчина шли вдоль стеллажей с продуктами, а когда они поравнялись, то он неожиданно замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот девочка согнулась пополам.

Причины агрессии мужчины пока неизвестны, потерпевшая никак его не провоцировала до столкновения. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.

Нападение произошло 7 февраля в магазине, расположенном в Краснооктябрьском районе рядом с ЖК «Олежкина слобода».

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку , которая забежала в магазин в поисках укрытия, уточнило издание.

Местные правоохранители уже ищут агрессивного покупателя.

Ранее полицейские задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.

Магазины Мужчины Полиция Избиения

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