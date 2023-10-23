Открытый огонь в пятиэтажке в Котельниково потушили

Читайте нас в:

«В Волгоградской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - сообщили спасатели.

Огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажки. К тушению подключили 47 специалистов и 24 единицы техники. Возгорание локализовали на площади 96 квадратных метров. Ведомство подтвердило слова очевидцев о двух пострадавших и одном погибшем.

Возгорание в многоквартирном доме в Котельниково началось около 11 часов утра. Местные жители рассказали о громком звуке, после которого разгорелся огонь и пошел дым. По их словам, пострадали девушка и ребенок. Пожилого мужчину увезли в реанимацию. Власти сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв газа.

Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили.

МЧС России подтвердило гибель одного человека.