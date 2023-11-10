Открытый огонь на складе в Подмосковье потушили за несколько часов

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«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - объявила пресс-служба.

О пожаре стало известно после семи часов утра 10 ноября. Примерно через час возгорание локализовали на площади 2000 квадратных метров. К работе на месте происшествия привлекли 90 специалистов и 29 единиц техники.

Источник сообщил «360», что Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет. Спасателей вызвали в Восточную промзону, 11, где находится технопарк. МЧС России показало рухнувшие конструкции металлического ангара и работу спасателей, а очевидцы сняли вид на пожар с дороги.

На юге Москвы загорелся микроавтобус. По предварительной информации, никто не пострадал. В момент возгорания салон оставался пустым.