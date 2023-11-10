10 ноября 2023, 09:57

Открытый огонь на складе в Подмосковье потушили за несколько часов

Пресс-служба МЧС
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На складе в Ленинском городском округе ликвидировали открытый огонь. В тушении задействовали 90 человек, сообщило МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - объявила пресс-служба.

О пожаре стало известно после семи часов утра 10 ноября. Примерно через час возгорание локализовали на площади 2000 квадратных метров. К работе на месте происшествия привлекли 90 специалистов и 29 единиц техники.

Источник сообщил «360», что Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет. Спасателей вызвали в Восточную промзону, 11, где находится технопарк. МЧС России показало рухнувшие конструкции металлического ангара и работу спасателей, а очевидцы сняли вид на пожар с дороги.

На юге Москвы загорелся микроавтобус. По предварительной информации, никто не пострадал. В момент возгорания салон оставался пустым.

Пожары МЧС РФ Ленинский округ
10 ноября 2023, 09:06
Потерю связи с пропавшим на Чукотке самолетом Ан-2 подтвердили
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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 с тремя людьми на борту перестал выходить на связь. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Магаданской транспортной прокуратуры.

«10 ноября прервалась связь с воздушным судном Ан-2, перевозившим груз из города Певек в поселок Полярный Чукотского автономного округа», - указали в ведомстве.

Местонахождение самолета неизвестно. Спасатели отправились по маршруту полета кукурузника на вертолете Ми-8. Однако затем полет отменили из-за непогоды. Спустя час на поиски пропавшего Ан-2 выехали два вездехода. Но, по данным Telegram-канала телеканала «Звезда», операцию отложили до утра из-за пурги.

«Ноль видимости из-за пурги», - указал источник в поисково-спасательной службе.

Отправленные на поиски вертолет и вездеходы вернулись на базу.

Telegram-канал Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку примерно в 16 километрах от Полярного.

МЧС Чукотки предупреждало о сильных порывах ветра в том районе.

«Кукурузник» принадлежит компании «Стриж Авиа». На борту Ан-2 находились три человека, среди которых один пассажир. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

МЧС РФ Самолеты
10 ноября 2023, 08:41
Жителю Люберец вручили сертификат на жилье за помощь в обезвреживании неадеквата с мачете
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил сертификат местному жителю Мугабиле Гаджи оглы Бабаеву за помощь в задержании мужчины с мачете в руках. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Достойный поступок любого мужчины. Знаем о вашей проблеме, что стоите в очереди на жилищные условия, поэтому вручаем вам сертификат на жилье. Спасибо вам, от души», - сказал Волков.

Глава города также передал слова благодарности Бабаеву от пострадавших женщины и ребенка.

ЧП в Люберцах произошло в среду днем, очевидцы на улице заметили мужчину с огромным мачете в руках, который затем напал на женщину и ребенка. Нападавшего на пешеходном переходе сбил Бабаев, после чего того задержал сотрудник Росгвардии, которому пришлось применить табельное оружие. Момент задержания преступника попал на видео.

Свидетели происшествия рассказали «360», что сначала неадекват устроил потасовку в здании многофункционального центра, после чего направился с ножом в сторону ближайшей школы.

Люберцы Росгвардия
10 ноября 2023, 08:35
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку
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Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог аварийно сесть в районе поселка Полярный. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Самолет мог сесть в 16 километрах от Полярного. Спасатели направились туда на вездеходах. На борту находились три человека, среди которых один пассажир. Также самолет перевозил 150 килограммов груза.

«Кукурузник» Ан-2 принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет выполнял рейс из Певека в Полярный и обратно. В районе, в котором должен был приземлиться самолет, предупреждали о сильном ветре с порывами до 28 метров в секунду.

МЧС Чукотки также сообщило, что в Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах возможны перебои в электроснабжении, работе коммунальных услуг и обрушении конструкций.

Авиация МЧС РФ Самолеты
10 ноября 2023, 08:02
Склад загорелся в промзоне Ленинского городского округа Подмосковья
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В Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. «360» показал кадры пожара.

Пожар произошел утром 10 ноября в Восточной промзоне. Источник «360» сообщил, что вызов поступил после семи часов. Спасатели выехали к месту возгорания. Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара на складе в Ленинском городском округе составила 2000 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В Домодедовском округе 9 ноября загорелось помещение бывшего животноводческого комплекса, которое находилось в селе Кишкино. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Ленинский округ

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