Открытый огонь на складах «Леруа Мерлен» в Артеме потушили

Информация о возгорании поступила 26 февраля в 10:55 (03:55 по московскому времени). Горели изнутри два отдельно стоящих склада гипермаркета с утеплителем. К приезду первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 45 специалистов и 10 единиц техники.

Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а в 13:27 (06:27 по московскому времени) ликвидировали открытое горение. Специалисты занялись разбором и проливкой конструкций. По предварительной информации, никто не пострадал.