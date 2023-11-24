Открытый огонь на подстанции в Люблине потушили
В Люблине потушили открытый огонь на электрической подстанции «Чагино», где горели трансформатор и топливный резервуар. Об этом сообщил источник «360».
В 06:34 пожарные объявили о локализации возгорания, через пять минут - о ликвидации открытого огня.
Пожар произошел ранним утром 24 ноября на электроподстанции «Чагино». Очевидцы заметили открытый огонь и черный дым. Горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.