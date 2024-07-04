04 июля 2024, 18:26

Открытый огонь на площадке с палетами потушили неподалеку от «Сколково»

РИА «Новости»
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Пожарные сумели потушить открытое возгорание на площадке с деревянными паллетами в Одинцове. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.

«Открытое горение локализовали в 17:22», - заявили в ведомстве.

Возгорание деревянных паллет в Новоивановском произошло днем 4 июля неподалеку от научно-технологического центра «Сколково». На место направили свыше 60 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Огонь с паллетов успел перекинуться на частный дом и обшивку стоящего неподалеку от здания. Всего площадь распространения огня составила более 1600 квадратных метров.

Ранее 360.ru показал кадры с места пожара. Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали.

Одинцово Пожары МЧС РФ
04 июля 2024, 18:16
СК начал проверку после гибели женщины в Сочи из-за схода лавины
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о гибели женщины из-за схода лавины в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что в воскресенье 29-летнюю девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга».

Мать практически не пострадала, но дочь получила тяжелейшие травмы из-за удара ледяной глыбой и через несколько часов умерла в больнице.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

В мае на острове Кунашир мужчина споткнулся и сильно разбил голову о камни. Спасателям удалось его эвакуировать.

Сочи Женщины
04 июля 2024, 16:40
Лавина накрыла мать с дочерью на прогулке по экотропе в Сочи
Телеканал «360»
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Девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга» в Сочи. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, тяжелейшие травмы получила только дочь - ее ударило ледяной глыбой, отбросив на несколько метров. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли - через несколько часов она умерла.

У матери девушки выявили небольшие царапины, добавил источник Shot. По его словам, погибшей было 29 лет. Она работала в кофейне в Красной Поляне. Похороны прошли в ее родном Азове.

Официально данные о случившемся пока не комментировали.

Сочи
04 июля 2024, 16:04
Пожарные получили тепловые удары во время тушения возгорания в Немчиновке
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Несколько пожарных получили тепловые удары при тушении пожара в подмосковной Немчиновке, где горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка ТЦ. Об этом сообщил источник 360.ru.

Площадь пожара, по данным МЧС, возросла до 1600 квадратных метров. Тушение осложнила аномально жаркая погода и высокая горючесть материалов на складе.

Людей своевременно эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание локализовали на указанной площади. Огонь также уничтожил два частных дома, повреждения получил фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания.

Одинцово Пожары МЧС РФ
04 июля 2024, 15:52
Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров
РИА «Новости»
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Площадь пожара на складе с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское возросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«Предварительно, пострадавших нет. Люди своевременно эвакуированы», - уточнили в ведомстве.

Помимо паллетов, загорелись частный дом и обшивка торгового центра , находящегося рядом. Тушение, рассказали 360.ru в МЧС, осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой, установившейся в регионе.

Накануне в Кубинке возле железнодорожной станции взорвался и полностью сгорел ларек с шаурмой. По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон. Пострадал один человек.

Одинцово Пожары

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