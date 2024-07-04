Открытый огонь на площадке с палетами потушили неподалеку от «Сколково»

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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о гибели женщины из-за схода лавины в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что в воскресенье 29-летнюю девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга».

Мать практически не пострадала, но дочь получила тяжелейшие травмы из-за удара ледяной глыбой и через несколько часов умерла в больнице.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

В мае на острове Кунашир мужчина споткнулся и сильно разбил голову о камни. Спасателям удалось его эвакуировать.