Открытый огонь на хлебокомбинате в Уфе потушили

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«Открытое горение в здании хлебокомбината в Башкирии ликвидировано», - объявили спасатели.

О локализации пожара на Элеваторной улице сообщали в 04:48 (02:48 по московскому времени). Огонь охватил верхний уровень технического этажа элеватора. Замначальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин сообщил, что площадь возгорания достигла 60 квадратных метров. Он подтвердил, что часть здания зернохранилища обрушилась. Спасатели занялись разбором конструкций и проливкой оставшихся очагов пожара.

К работе привлекли 43 человека и 14 единиц техники. По предварительной информации, один человек пострадал.

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