Открытое горение в сочинском суде ликвидировали

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Спасатели локализовали пожар на 690 квадратных метрах. По данным МЧС, днем 10 июля загорелась мансарда, на месте работают 60 пожарных и 18 единиц техники. Из здания суда самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Ранее 360.ru опубликовал видеозапись с пожаром. Горящее здание находится на улице Победы, причиной ЧП могли стать проблемы с электропроводкой. По данным Telegram-канала «ЧП Дагомыс» , из-за пожара никто не пострадал.

В тот же день огонь вспыхнул в многоэтажном доме в районе Крылатское в Москве.