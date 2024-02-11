Открытое горение в аэропорту Новокузнецка ликвидировали

Девятиклассница из Москвы угодила в больницу после отравления запрещенными веществами. Ей стало плохо во время занятий, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на прошлой неделе в одной из школ в Зеленограде на уроке одна из учениц почувствовала себя плохо. Учительница, заметив покрасневшую девятиклассницу, сразу же позвонила в скорую.

Прибывшие в учебное учреждение медики забрали девочку в детскую больницу имени Филатова. Там ей диагностировали отравление психотропными веществами. По словам юной пациентки, перед занятием она курила электронную сигарету в туалете, никаких наркотиков не употребляла.

После случившегося началась проверка. Врачи взяли все анализы у школьницы для установления полной картины произошедшего. Сотрудники полиции общаются с семьей школьницы.

Как уточнил Shot, на учете в ПДН она не состоит. Поведение у нее удовлетворительное, уроки не пропускает.

На днях москвича задержали с героином на Аминьевском шоссе. Он хранил в своей квартире свыше 1,6 килограмма наркотика.