05 июля 2024, 08:28

Открытое горение на складе в Пензенской области ликвидировали

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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в ангаре на улице Комсомольская в населенном пункте Чемодановка Бессоновского района. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров.

«Открытое горение ликвидировали», - заявили в ведомстве.

Региональный главк уточнил, что никто из людей, предварительно, при возгорании не пострадал. В 00:01 спасатели сообщали о локализации пожара. Всего на место ЧП привлекли 35 специалистов и 11 единиц техники.

Вечером в четверг в районе Белорусского вокзала в Москве вспыхнул металлический ангар. Площадь распространения огня составила порядка 600 квадратных метров. При тушении пожара МЧС задействовало пожарный поезд, по всей площади постройка начала рушиться. Сведений о пострадавших не поступало, причины происшествия устанавливаются.

Пожары МЧС РФ
05 июля 2024, 00:43
Лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в Набережных Челнах
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Лифт с четырьмя пассажирами сорвался и полетел вниз с седьмого этажа в Набережных Челнах. На уровне пятого этажа механизм остановил кабину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, ЧП произошло в 18-этажном доме на улице Абсалямова. Люди в кабине лифта не пострадали - хотя и серьезно перепугались.

Жильцы дома сообщили, что этот лифт постоянно ломается, но в управляющей компании на их жалобы не реагируют. Telegram-канал привел видео, в котором рабочий-лифтер, выходя из кабины, несколько раз перекрестил механизм.

В мае лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге. Кабина остановилась только на первом этаже. Ребенок в лифте не растерялся и сел на корточки. После резкой остановки он смог самостоятельно выбраться из кабины. В результате ЧП мальчик не пострадал.

Татарстан Коммунальные аварии
05 июля 2024, 00:16
Медведица напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине
РИА «Новости»
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Медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин –Точка отсчета».

Нападение произошло на улице Советской в Охе, между детским садом и жилым домом. На кадрах видно, что сначала хищница с медвежатами пробежалась по двору. Спустя время из кустов выбежал мужчина, которого преследовала медведица. Она повалила его на землю, но мужчине повезло, так как очевидцы смогли громкими криками спугнуть дикое животное. По предварительной информации, он не пострадал.

«Как теперь гулять с ребенком? Просто семейство целое гуляет по городу. Это уже перебор», - заявила местная жительница.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз пенсионера , который вышел на прогулку с собаками. По словам жителя деревни Леоново, это первый случай, но зимой в населенном пункте ходили несколько хищников.

До этого от клыков медведя погиб житель Биробиджана , тело которого позже обнаружили поселка Кирга.

Медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин –Точка отсчета».

Медведи Животные Мужчины
04 июля 2024, 23:33
Шестилетняя девочка сломала позвоночник в детсаду в Петербурге
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Шестилетняя воспитанница детского сада получила травму позвоночника при катании на качелях, следователи уже проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи проводят проверку в рамках уголовного дела по статье о халатности. Они уже установили, что девочка травмировалась 5 июня.

В рамках проверки проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. Кроме того, следователи оценят действия работников детсада.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что девочка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В какой-то момент он резко встал, а она упала. Сотрудники детсада ничего не сообщили родителям, поэтому они решили, что их дочь просто ушиблась. В больницу они обратились только через два дня. Врачи диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника.

«Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьезная и длительная реабилитация. Мама пострадавшей обвиняет воспитательницу группы в том, что она недосмотрела за детьми», - уточнил канал.

Заведующая детсадом признала вину своей подчиненной, но заявила, что матери ребенка якобы рекомендовали обратиться в больницу. Последняя же рассказала, что педагоги и местный педиатр отговаривали ее от рентгена и обращения к медикам.

Ранее обиженная спортсменка откусила палец посетительнице фитнес-клуба в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Дети Больницы Детские сады
04 июля 2024, 23:24
«Не успел убежать». Медведь загрыз гулявшего с собаками пенсионера
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Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Калужской области. Хищник напал, когда пенсионер вышел на прогулку с собаками, сообщил местный житель изданию «Газета.Ru».

«Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Это первый случай, но зимой по деревне ходили несколько медведей», - сказал он.

На месте нападения работали различные службы. По словам собеседника издания, теперь жители Леонова «дальше своего огорода точно не пойдут».

Ранее медведь напал на мужчину в лесу рядом с поселком Кирга и загрыз его насмерть. Позже местные жители обнаружили труп односельчанина со следами укусов хищника.

Дикий медведь совершил нападение на рабочего на Чаяндинском месторождении в Якутии. Его коллега пытался отогнать животное, но не получилось.

Медведи Собаки Мужчины

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