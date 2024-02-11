Открытое горение на рынке в Кабардино-Балкарии ликвидировали

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Пожарные ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в городе Тольятти. В пресс-службе МЧС России показали видео работы спасателей.

«В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - передали в министерстве.

В результате пожара в Тольятти пострадали двое. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. На месте происшествия продолжают работать 105 огнеборцев.

Крупный пожар в гостинце начался вечером 10 февраля. Огонь охватил 800 квадратных метров здания. Локализовать возгорание удалось спустя несколько часов. Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в ресторане «Небо».

Ранее открытое горение ликвидировали в аэропорту Новокузнецка. Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Люди успели покинуть полыхающее здание еще до приезда спасателей.