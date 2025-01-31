Открытое горение на пожаре в нелегальном хостеле в Москве ликвидировали

«Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Тушение осложняется сложными конструктивными элементами кровли здания. Площадь пожара сейчас составляет 2000 квадратных метров», - сказал он.

Мисуна добавил, что к борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Вертолеты московского авиационного центра сбросили 355 тонн воды.

Ранее стало известно, что в загоревшемся здании на северо-западе столицы располагался нелегальный хостел. Спасатели повысили ранг пожара до третьего. В строении произошло частичное обрушение крыши. Обошлось без пострадавших, из здания спасли 60 человек.