31 января 2025, 17:59

Открытое горение на пожаре в нелегальном хостеле в Москве ликвидировали

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение здания на улице Сходненский тупик в Москве. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России по Москве Илья Мисуна.

«Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Тушение осложняется сложными конструктивными элементами кровли здания. Площадь пожара сейчас составляет 2000 квадратных метров», - сказал он.

Мисуна добавил, что к борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Вертолеты московского авиационного центра сбросили 355 тонн воды.

Ранее стало известно, что в загоревшемся здании на северо-западе столицы располагался нелегальный хостел. Спасатели повысили ранг пожара до третьего. В строении произошло частичное обрушение крыши. Обошлось без пострадавших, из здания спасли 60 человек.

Спасатели Пожары Москва
31 января 2025, 18:38
Число отравившихся посетителей кафе в Кунгуре выросло до 32 человек
РИА «Новости»
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Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в городе Кунгуре возросло до 32 человек, включая 13 детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

«За медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. Двадцать девять человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы», - рассказали в ведомстве, добавив, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе Shaurma-Kosmos на улице Коммуны в период с 30 по 31 января. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо.

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу заведения приостановили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Пермский край Уголовное дело
31 января 2025, 14:42
Вооруженного мужчину задержали в Химках
РИА «Новости»
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Полицейские в Химках задержали мужчину, вооруженного похожим на пистолет предметом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

В дежурную часть управления МВД поступило сообщение о мужчине на балконе одного из многоквартирных домов на Молодежной улице. В руках он, по словам очевидцев, держал оружие.

Прибывшие на место силовики задержали и доставили в территориальный отдел жителя Пензенской области 1992 года рождения. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, изделие проверят эксперты.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские примут предусмотренное законодательством решение.

Ранее под Новосибирском задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда дебошира, пострадали мужчина и женщина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление.

Химки МВД РФ Мужчины
31 января 2025, 10:03
Вертолет Ка-32 сбросил 20 тонн воды при тушении нелегального хостела в Москве
Пресс-служба МЧС
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К тушению нелегального хостела на северо-западе Москвы привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На горящее здание сбросили уже 20 тонн воды. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало, подчеркнули в МЧС.

На месте продолжают работать 155 человек и 45 единиц техники. Ранее в ведомстве объяснили, что тушение огня осложняет пожарная нагрузка и высокая температура.

Возгорание на территории бывшего машиностроительного завода случилось сегодня утром - огонь разгорелся в нелегальном хостеле.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе ЧП в здании частично обрушилась крыша. На место также направили пожарный поезд.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Заводы Москва
31 января 2025, 08:35
Сгоревший хостел на северо-западе Москвы был нелегальным
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Хостел на северо-западе Москвы, в котором случился пожар, оказался нелегальным. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего. В ходе происшествия в здании частично обрушилась крыша.

Сотрудники МЧС спасли 60 человек из горящего здания. Всего к тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники.

На место хотели вызвать авиацию, но отказались от этого решения из-за неподходящих погодных условий. Московская прокуратура начала процессуальную проверку после случившегося.

Пожары Москва

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