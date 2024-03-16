Открытое горение ликвидировали на НПЗ в Самарской области

Читайте нас в:

Власти региона уточнили, что с 09:03 спасатели работали над локализацией открытого горения. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, к 13:25 его ликвидировали. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара.

Украинский беспилотник атаковал Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. На первом предприятии загорелась установка по переработке нефтепродуктов. На втором заводе произошло небольшое возгорание , которое быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что в регионе появится оперативный штаб. Его члены будут заниматься вопросами, связанными с охраной важных объектов инфраструктуры.