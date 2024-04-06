Отказавшихся покинуть дома оренбуржцев эвакуируют принудительно

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В партии куриных грудок из Китая, которую направили в Россию, нашли сальмонеллу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы статьи пояснили, что компания Tangshan Zhonghong Sanrong торгует небольшими партиями курицы с сайта. На Дальнем Востоке их перекупают и развозят по стране. Одна из партий не прошла проверку Россельхознадзора.

В 2022 году в партии курицы от той же компании уже находили сальмонеллу.

С 14 апреля начнут действовать временные ограничения на поставки продукции фирмы в Россию.

Ранее врач Екатерина Демьяновская сообщила, что заразиться сальмонеллезом можно через губку для мытья посуды : на ней скапливается много бактерий.

В марте вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Казани в компании по производству косметики «НэфисКосметикс». Госпитализировать пришлось 40 сотрудников, пообедавших в столовой предприятия 15 марта. Выяснилось, что в пищеблоке грубо нарушали санитарные нормы. Помещения общепита опечатали.