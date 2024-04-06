Отказавшихся покинуть дома оренбуржцев эвакуируют принудительно
Жителей подтопленных домов призвали покинуть зону ЧП. Отказавшихся начнут эвакуировать принудительно с помощью полиции, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
Авторы статьи пояснили, что компания Tangshan Zhonghong Sanrong торгует небольшими партиями курицы с сайта. На Дальнем Востоке их перекупают и развозят по стране. Одна из партий не прошла проверку Россельхознадзора.
В 2022 году в партии курицы от той же компании уже находили сальмонеллу.
С 14 апреля начнут действовать временные ограничения на поставки продукции фирмы в Россию.
Ранее врач Екатерина Демьяновская сообщила, что заразиться сальмонеллезом можно через губку для мытья посуды : на ней скапливается много бактерий.
В марте вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Казани в компании по производству косметики «НэфисКосметикс». Госпитализировать пришлось 40 сотрудников, пообедавших в столовой предприятия 15 марта. Выяснилось, что в пищеблоке грубо нарушали санитарные нормы. Помещения общепита опечатали.
Утром 6 апреля из-за таяния снега произошел резкий подъем воды. Трубы, обеспечивающие ее сброс, не справились с нагрузкой. На место ЧП выехал прокурор района Александр Павлов.
«Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия», - уточнили в прокуратуре.
Ранее дамбу прорвало в Орске. После случившегося спасатели эвакуировали около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, среди них - 85 детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводков.
В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и арестовали. Мужчина работал сварщиком на одном из предприятий Ленобласти. Ранее его уже судили за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.
Причиной ареста стало циничное высказывание , которое житель Ленобласти оставил в соцсетях в посте о теракте в Красногорске. Задержанный рассказал, что хотел «указать на излишнюю эмоциональность пользователей», поэтому оставил комментарий с улыбающимися смайликами.
Ранее в Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения. По информации «Фонтанки» , на его странице в социальной сети размещалась фотография с украинской символикой - трезубцем на фоне флага.
«Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», - написал он.
Паслер добавил, что для властей в приоритете жизнь и здоровье людей, поэтому эвакуация - необходимая мера. Во временных пунктах размещения создали все условия, чтобы жителям было там комфортно.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, подтопленными оказались несколько тысяч домов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Причиной прорыва могли стать нарушения при содержании гидротехнического сооружения.
Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек , в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.