Отец выжившего в Афганистане пилота возмутился словам о том, что сына «спасло чудо»

Отец пилота, выжившего в авиакатастрофе в Афганистане, Юрий Грачев возмутился словами некоторых летчиков о том, что посадка самолета была чудом. В беседе с журналистами он подчеркнул, что воздушное судно посадил не «ангел-хранитель» - произошло «чудо руками пилотов». Об этом написало РИА «Новости».

«Самолет может быть старый, износ, может, недолито топливо. Но опытные пилоты говорят, что-то, что посадили - это чудо. Какое чудо? <…> Это дело пилотов!» - считает Грачев.

Ранее он признавался «360», что считает сына героем. При этом СМИ писали, что Аркадию Грачеву может грозить длительный тюремный срок как раз из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании. По одной из версий, летчики неправильно рассчитали нужное количество топлива при дозаправке.

Частный самолет Falcon 10 рухнул в горах в Афганистане 21 января. На борту было шесть человек, двое из них - супруги из России - погибли.