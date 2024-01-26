26 января 2024, 08:49

Отец выжившего в Афганистане пилота возмутился словам о том, что сына «спасло чудо»

Unsplash
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Отец пилота, выжившего в авиакатастрофе в Афганистане, Юрий Грачев возмутился словами некоторых летчиков о том, что посадка самолета была чудом. В беседе с журналистами он подчеркнул, что воздушное судно посадил не «ангел-хранитель» — произошло «чудо руками пилотов». Об этом написало РИА «Новости».

Отец пилота, выжившего в авиакатастрофе в Афганистане, Юрий Грачев возмутился словами некоторых летчиков о том, что посадка самолета была чудом. В беседе с журналистами он подчеркнул, что воздушное судно посадил не «ангел-хранитель» - произошло «чудо руками пилотов». Об этом написало РИА «Новости».

«Самолет может быть старый, износ, может, недолито топливо. Но опытные пилоты говорят, что-то, что посадили - это чудо. Какое чудо? <…> Это дело пилотов!» - считает Грачев.

Ранее он признавался «360», что считает сына героем. При этом СМИ писали, что Аркадию Грачеву может грозить длительный тюремный срок как раз из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании. По одной из версий, летчики неправильно рассчитали нужное количество топлива при дозаправке.

Частный самолет Falcon 10 рухнул в горах в Афганистане 21 января. На борту было шесть человек, двое из них - супруги из России - погибли.

Афганистан Топливо Авиакатастрофы Самолеты
26 января 2024, 06:48
Пожар произошел в высотке на Котельнической набережной в Москве
РИА «Новости»
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Ночью 26 января в доме на Котельнической набережной в Москве произошел пожар. Из квартиры вынесли одного пострадавшего. Врачам не удалось его реанимировать, сообщил источник «360».

Вызов в высотку на Котельнической набережной, 1/15 корпус Б поступил в 02:26. В первом подъезде произошло плотное задымление. Очаг возгорания обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры между первым и вторым этажами, его площадь составила пять квадратных метров.

Открытый огонь ликвидировали, к 03:14 возгорание полностью потушили. В квартире нашли одного пострадавшего и передали медикам скорой помощи. Спасти его не удалось.

Во время другого пожара в центре Москвы в Протопоповском переулке погиб 60-летний сын народного артиста России, диктора Виктора Балашова. Мужчина умер в машине скорой помощи после отравления угарным газом.

Пожары МЧС РФ Москва
26 января 2024, 03:23
Девятилетний мальчик в Саратове покончил жизнь самоубийством за неделю до дня рождения
РИА «Новости»
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В Саратове девятилетний ребенок покончил с собой, оставив родителям прощальную записку. Об этом сообщило издание kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП произошло 24 января в Заводском районе Саратова. Тело мальчика обнаружили в частном доме, где проживала семья, около шести часов вечера. Известно, что мальчик оставил записку, в которой попрощался с родными. Через неделю ребенку исполнилось бы 10 лет.

По информации местного издания «Взгляд-Инфо» , незадолго до происшествия мальчик поссорился с родителями. Семья характеризуется как благополучная, ребенок учился в третьем классе.

В Следственном комитете сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В новогоднюю ночь в Новосибирске ребенок покончил с собой из-за того, что не получил долгожданный подарок - компьютер. Семиклассник оставил записку, в которой обвинил родителей в своем поступке.

Саратов Дети Семья
26 января 2024, 01:09
Троих мужчин, избивших подростков около торгового центра в Москве, арестовали
РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на востоке города. Об этом сообщили в Telegram-канале Столичного СК.

«По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту - домашний арест», - сказано в материале.

Ранее суд арестовал 18-летнего парня по обвинению в нападении на подростка около торгового центра в Чехове. По данным следствия, молодой человек и мальчик поссорились около ТЦ «Карнавал». В ходе конфликта обвиняемый взял нож и пырнул несовершеннолетнего в живот. Ребенок попал в больницу. Подозреваемый в преступлении признал вину. Его арестовали до 23 марта.

Еще одно происшествие случилось около торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Там компания подростков выстрелила из травматического пистолета в лицо 18-летнему юноше.

Санкт-Петербург Суд Мужчины Избиения Москва
26 января 2024, 00:30
«Мы едем домой». Счастливый хозяин Арчи прислал видео с найденным питомцем
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Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи прислал «360» видео с найденным питомцем. На нем Сергей вместе с четвероногим другом едут домой.

«Мы едем домой. Все нормально. Всем спасибо», - сказал он.

Владелец животного очень счастлив, что любимца нашли. На кадрах он вместе с псом сидит в общественном транспорте, широко улыбается и с любовью смотрит на Арчи. Питомец расположился на соседнем сиденье и с интересом смотрел в окно.

Ранее стало известно, что собаку нашли в деревне Сандарово. Она была у местных жителей.

Арчи потерялся, когда вместе с хозяином был в электричке. По словам Сергея, пес забежал в вагон, когда владелец вышел на станции. В итоге мужчина искал любимца больше недели, для поисков животного привлекли волонтеров и добровольцев.

Волонтеры Видео Собаки Животные Мужчины

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