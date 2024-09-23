23 сентября 2024, 21:47

Отец умерших от отравления детей объяснил, почему не дал им лекарство

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Житель Красноярского края, четверо детей которого скончались от отравления после ужина с пельменями, рассказал, почему только он выпил лекарство после ухудшения самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина объяснил, что при появлении симптомов отравления он единственным принял таблетки потому, что боялся навредить «неокрепшим организмам» детей. Супруге он не дал лекарство по той же причине, так как она беременна.

До этого рассматривалась версия отравления семейства средством для уничтожения мух, но экспертиза уже показала, что это вещество отсутствовало в организмах родителей и их погибших детей. Кроме того, не подтвердилась и версия с кишечной инфекцией.

«Теперь проверяют наличие дихлофоса и антибиотиков», - уточнил канал.

Ранее одной из версий отравления называли употребление многодетным семейством в пищу продуктов собственного хозяйства , были собраны на экспертизу продукты питания, а также хранившийся в холодильнике антибиотик для крупного рогатого скота.

Смертность Дети Больницы Семья Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
23 сентября 2024, 19:53
Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара
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Водитель иномарки на скорости сбил на пешеходном переходе девушку в Краснодаре. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.

«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», - заявил источник.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.

Подросток за рулем квадроцикла погиб на трассе в Татарстане при попытке скрыться от преследующих его сотрудников ГАИ.

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что школьник в ходе погони не справился с управлением транспортным средством, выехал на красный сигнал светофора и отправил квадроцикл в кювет.

От полученных травм 13-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Краснодар ДТП
23 сентября 2024, 19:44
Пенсионерка сломала позвоночник в лифте на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Женщина получила тяжелую травму в лифте в одном из многоэтажных домов по Ленинскому проспекту в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Пострадала 66-летняя женщина, у нее компрессионный перелом позвоночника», - сказал он.

По предварительной информации, у лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж. В этот момент в кабине находилась женщина. После происшествия она смогла выбраться из лифта самостоятельно.

Медики доставили пострадавшую в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее лифт обрушился в торговом центре «Афимолл» в Москве-Сити , в нем ехали трое пассажиров. Они выбрались из кабины, но им понадобилась помощь медиков.

Еще один случай обрушения произошел в Краснопресненском районе Москвы.

Лифт упал с высоты 15 этажа в закрытой на реконструкцию поликлинике. Внутри кабины находились двое рабочих, один из них погиб.

Обрушения Женщины Москва
23 сентября 2024, 19:42
Мытищинский живодер похищал собак для издевательств
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Протащивший по дороге привязанных к машине двух собак житель Мытищ похитил одного из животных с территории СНТ для издевательств. Хаски по кличке Ася пропала еще 15 сентября, все это время владелица собаки Елена занималась поисками питомца. Подробности она рассказала в комментарии 360.ru.

Она пояснила, что Ася играла на улице вместе с еще одной маленькой собакой рано утром 15 сентября.

«Они бегали вокруг дома, а потом неожиданно пропали. Маленькая вернулась, а остальные нет», - уточнила женщина.

Елена подчеркнула, что ей непонятно, как укравший животное мужчина попал на территорию поселка, так как она закрыта и посторонних туда не пускают.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот же день начала поиски собаки. Ей дали телефон волонтеров, которые связались с женщиной в минувшее воскресенье, 22 сентября. Они прислали Елене видео с проездом машины с привязанными собаками, а также уточнили, что хаски сейчас находится на передержке. По договоренности Асю вернули владелице в тот же день.

В распоряжении 360.ru оказалось видео встречи хаски и хозяйки после двухнедельной разлуки. На опубликованных кадрах животное рвалось с поводка к владелице.

По словам Елены, сильных травм внутренних органов Ася не получила, но все лапы стерты практически до кости.

«Теперь лекарства и антибиотики. Когда домой вернулись - она забежала тут же. Сегодня с утра поднялась на второй этаж и сама спустилась», - добавила собеседница 360.ru.

Она добавила, что о похитителе питомца знает только со слов волонтеров. Те рассказали, что его зовут Константин, живет мужчина в поселке Дружба. Также зоозащитники попросили Елену написать на него заявление о краже собаки.

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в издевательствах над собаками в минувшее воскресенье. Против него завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. К правоохранителям обратились зоозащитники, которые заявили, что мужчина протащил привязанных к машине собак на Лесопарковой улице. Личность злоумышленника вычислили по камерам наблюдения.

Мытищи Собаки Живодеры
23 сентября 2024, 11:43
«С незабываемыми эмоциями». Любитель селфи свалился за борт парома на Сахалине
РИА «Новости»
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Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» на пути из Холмска в порт Ванино упал за борт. Мужчина свалился, когда фотографировал себя на фоне красивого пейзажа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Молодой человек во время селфи не удержал равновесие и свалился за борт с верхней палубы правого борта парома. Экипаж тут же подал сигнал тревоги и бросил мужчине спасательный круг.

«Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», - отметили в пресс-службе.

Транспортная полиция напомнила, что пассажиры сами несут ответственность за свои решения, а также за нанесенный другим людям и судовладельцу ущерб.

Ранее в Ростовской области за борт корабля упал электромеханик. Мужчина вышел на палубу и через какое-то время свалился в воду. Помощник капитана остановил двигатель парохода, но спасти рабочего не удалось.

Корабли Дальний Восток

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