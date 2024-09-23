Отец умерших от отравления детей объяснил, почему не дал им лекарство

Мужчина объяснил, что при появлении симптомов отравления он единственным принял таблетки потому, что боялся навредить «неокрепшим организмам» детей. Супруге он не дал лекарство по той же причине, так как она беременна.

До этого рассматривалась версия отравления семейства средством для уничтожения мух, но экспертиза уже показала, что это вещество отсутствовало в организмах родителей и их погибших детей. Кроме того, не подтвердилась и версия с кишечной инфекцией.

«Теперь проверяют наличие дихлофоса и антибиотиков», - уточнил канал.

Ранее одной из версий отравления называли употребление многодетным семейством в пищу продуктов собственного хозяйства , были собраны на экспертизу продукты питания, а также хранившийся в холодильнике антибиотик для крупного рогатого скота.