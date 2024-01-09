Отец с сыном выпали из окна во время драки в Москве

По информации издания, в прошлый понедельник в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Генерала Карбышева, повздорили 57-летний отец с 32-летним сыном. В один момент ссора переросла в драку, во время которой родственники рухнули из окна второго этажа. От полученных глава семьи скончался на месте. Молодой мужчина, несмотря на серьезные травмы, смог самостоятельно подняться обратно домой. Позже его увезли в больницу, где медики диагностировали пациенту травму шейного отдела позвоночника и ушибы локтей.

Shot уточнил, что в прошлом году против сына возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью за избиение отца.

Авторы публикации добавили, что у 32-летнего мужчины есть судимости, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью, кражу, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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