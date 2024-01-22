Отец пилота упавшего в Афганистане самолета следил за полетом сына

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«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», - рассказал отец Дмитрия Белякова.

Супруга Дмитрия узнала о крушении самолета от журналистов, комментировать ничего не стала.

Частный самолет Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утапао и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Воздушное судно рухнуло в афганской провинции Бадахшан по причине технической неисправности. Из шести человек, находящихся на борту самолета, выжили четверо, получившие различные травмы. В их числе - медицинский работник Игорь С. из Дмитрова.

Ранее сообщили, что один из выживших при падении бизнес-джета самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал чудом спасение людей при крушении Falcon 10. По его словам, они родились в рубашке.