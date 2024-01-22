22 января 2024, 02:35

Отец пилота упавшего в Афганистане самолета следил за полетом сына

РИА «Новости»
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Отец одного из пилотов самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, следил за полетом сына по онлайн-сервису Flightradar. Об этом он рассказал «Известиям».

«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», - рассказал отец Дмитрия Белякова.

Супруга Дмитрия узнала о крушении самолета от журналистов, комментировать ничего не стала.

Частный самолет Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утапао и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Воздушное судно рухнуло в афганской провинции Бадахшан по причине технической неисправности. Из шести человек, находящихся на борту самолета, выжили четверо, получившие различные травмы. В их числе - медицинский работник Игорь С. из Дмитрова.

Ранее сообщили, что один из выживших при падении бизнес-джета самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал чудом спасение людей при крушении Falcon 10. По его словам, они родились в рубашке.

Афганистан Катастрофы Авиакатастрофы Самолеты
22 января 2024, 01:04
Житель Махачкалы из-за танцев устроил драку с ножом. Ранены 3 человека
Freepik
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Конфликт в одном из ресторанов Махачкалы, начавшийся из-за танца девушки, закончился поножовщиной и ранениями трех человек. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Дагестана.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина из одной компании решил поучить землячку «правилам хорошего тона». Девушка отдыхала в ресторане с братом, подругой и двумя знакомыми, на ней был хиджаб. Она решила потанцевать, что не понравилось мужчине за соседним столом, назвавшим ее поведение недостойным.

«За девушку заступились мужчины, которые были с ней, начался конфликт. Тогда сделавший замечание взял нож и ранил трех мужчин из той компании», - сообщил источник.

Пострадавших доставили в больницу, борца за нравственность задержала полиция.

Один парень попал в больницу в тяжелом состоянии, двое с легкими ранениями, сообщил сайт kp.ru.

На месте работают сотрудники республиканского МВД.

Ранее появилось видео драки с поножовщиной в ночном клубе Дагестана.

Дагестан Поножовщины Полиция Рестораны
22 января 2024, 00:10
Мать нашла девятимесячную дочь мертвой в Петербурге
РИА «Новости»
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Девятимесячная девочка умерла в квартире в Парголово в Санкт-Петербурге. Ее мать ушла по своим делам, оставив детей под присмотром подруги. Об этом сообщило издание 78.ru.

По предварительной информации, мать погибшего ребенка ушла на встречу с бывшим мужем. Она оставила детей с подругой. Старшему сыну было 1,8 года, а девочке - девять месяцев.

По словам матери, когда она вернулась, то подруги дома не оказалось, дверь была заперта, а ее дочь не подавала признаков жизни. Женщина нашла ее тело между кроватью и стеной. Подруга на звонки не отвечала, сейчас ее разыскивает полиция.

Тело девочки направили в морг для установления причины смерти, мать погибшей задержали.

Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Санкт-Петербург Смертность Дети
22 января 2024, 00:05
Девушка заблудилась и погибла в поле под Петербургом
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Девушка из Дагестана погибла в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. Ей было 23 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, тело девушки нашли утром в четверг, 20 января. На нем были признаки обморожения и ссадины на обеих кистях рук. Следователи допросили знакомого погибшей, 25-летнего жителя Дагестана, с которым они вместе шли из Девяткино.

По словам мужчины, ночью они вместе с подругой шли домой в Мурино. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились. Когда девушке стало тяжело идти, спутник оставил ее и отправился за помощью.

В начале января 43-летняя женщина в футболке и домашних тапочках ушла из дома и пропала в Новосибирске. К ее поискам подключились волонтеры и полиция.

Ранее стало известно, что за прошлый год спасатели нашли и вывели около 1700 заблудившихся в лесах Подмосковья. Среди них значительная часть - дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. Чаще всего люди терялись в Клину, Ступине и Истре.

Санкт-Петербург Дагестан Полиция
21 января 2024, 23:46
Девять человек отравились угарным газом в Каспийске
РИА «Новости»
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Девять человек попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, сначала в Центральную городскую больницу Каспийска попали семь человек. Все они находятся в состоянии средней степень тяжести. Среди пострадавших один шестилетний ребенок. Его временно перевели в реанимацию для наблюдения.

Позже в больницу привезли еще двух пострадавших: 68-летнюю женщину и ребенка.

К месту жительства пострадавших выехали специалисты газовой службы. Они выяснили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушением технологических нормативов и норм техники безопасности.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в своем доме.

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